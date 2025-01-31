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"У Путина нет хода назад": эксперт рассказал, пойдет ли диктатор на "договорняк"

Сергей Кущ
31 января 2025, 20:35
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Александр Морозов озвучил два варианта развития событий.
Зеленский, Путин
Зеленский, Путин / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

Вы узнаете:

  • Как Путин отреагирует на возможное прекращение огня
  • Состоится ли прекращения огня

Если Кремль нарушит возможное соглашение о прекращении огня, это будет четко фиксироваться. Сценарий 2014 года не повторится.

В интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

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По его словам, если Кремль подпишет соглашение о прекращении огня на 60 дней, он, скорее всего, будет стремиться его соблюдать.

"Если бы Владимир Путин был нормальным человеком и не зашел так далеко, ему было бы выгодно соглашаться на такой режим прекращения огня по предложению Трампа. Потому что даже если бы через 60 дней огонь возобновился, Путин смог бы заявить: "Я миротворец, я сделал, что мог. Мы 60 дней выполняли договоренность, но, к сожалению, украинцы, Запад и вообще космическиевсемирные силы зла против нас, и все началось опять". Это создало бы для него сильную позицию", - отметил эксперт.

Также он допусти и другой вариант.

"Если же Путин откажется, его позиция, на первый взгляд, ослабнет. Ему все предлагают: "Можно хотя бы 60 дней не стрелять и прекратить боевые действия, давайте остановимся и переговорим". К сожалению, у Путина нет хода назад – это такая газонокосилка, которая едет только вперед. Поэтому я не уверен, что режим прекращения огня состоится", - подытожил Морозов.

Смотрите полное интервью Александра Морозова Главреду:

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января три крылатые ракеты Storm Shadow поразили склад беспилотников в Орловской области России. В результате удара уничтожены десятки ударных дронов, боевые части к ним и более трех тонн горючего для беспилотников. О последствиях атаки 28 января сообщил Telegram-канал "Досье шпиона".

Главный редактор херсонского издания "Кавун.City" Евгения Вирлич отметила, что на Херсонщине российские войска пытаются продвигаться, "под завесой" собственных обстрелов.

Для прекращения войны в Украине необходимо усиливать давление на Владимира Путина. Кремлевский лидер может остановить агрессию, если поймет, что не способен одержать победу. Об этом заявила представительница ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции перед заседанием Совета министров ЕС по общим делам.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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