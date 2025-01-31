Когда могут начаться мирные переговоры: анализ заявлений и мнения экспертов

Мирные переговоры могут состояться в ближайшие полгода, окончательные детали будут известны после переговоров Трампа и Путина, отмечают эксперты.

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Названа дата возможного начала мирных переговоров по окончанию войны / Коллаж: Главред

Вы узнаете:

Когда могут состояться мирные переговоры по войне в Украине

Как Трамп может давить на Путина по поводу окончания войны

Какие страны могут принять участие в мирных переговорах

Перспективы мирных переговоров по войне в Украине остаются одной из ключевых тем международной политики. Президент США Дональд Трамп выражает свою позицию относительно возможности быстрого урегулирования конфликта, тогда как президент России Владимир Путин выдвигает собственные условия для диалога. В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость справедливого мира, который не предусматривает уступок оккупанту.

Главред проанализировал заявления лидеров Украины, США и российского диктатора Путина относительно даты проведения мирных переговоров и собрал мнения экспертов относительно сценариев окончания войны.

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Позиция Трампа

По данным Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по вопросам Украины и России, отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу, завершить войну в Украине за 100 дней. Однако издание отмечает, что мало кто верит в реалистичность этого плана.

Келлог должен консультировать Трампа по переговорам о прекращении войны, но неизвестно, насколько президент заинтересован в его рекомендациях. Бывшие коллеги отмечают, что его военный опыт может повлиять на решение Трампа о дальнейшей поддержке Украины, однако сам Келлог не является дипломатом, поэтому вряд ли будет принимать непосредственное участие в переговорах с Россией.

"Трамп наслаждается его компанией и видит его как чрезвычайно лояльного парня, но он никогда не имел значимого политического влияния. Он точно не придумает ничего, что будет отклоняться от мнений Трампа", - сказал на условиях анонимности бывший сотрудник Совета нацбезопасности, который работал в администрации Трампа.

Ранее Келлог выступал за увеличение военной помощи Украине, считая, что это заставит Россию пойти на мир. Он также одобрительно оценивал решение администрации Джо Байдена о предоставлении Украине более мощного вооружения, поскольку это, по его мнению, дает Трампу преимущество в будущих переговорах.

Его назначение спецпредставителем связывают с предложенным в прошлом году мирным планом, в котором Келлог критиковал администрацию Байдена за медленную военную помощь и одновременно за провоцирование России темой вступления Украины в НАТО.

Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что Украина готова к переговорам, и теперь нужно выяснить позицию России. Он также выразил желание встретиться с президентом РФ.

"Я хочу вскоре встретиться с президентом Путиным. Это касается не только экономики, а это вопрос миллионов жизней. Гибнут замечательные молодые люди... Погибают на поле боя от пуль. Как я неоднократно говорил, Украина - это равнинная страна. Там негде спрятаться, поэтому единственное, что останавливает вражеские пули - человеческое тело", - высказался Трамп.

В интервью Fox News американский лидер пригрозил России жесткими санкциями и пошлинами, если она не согласится быстро завершить войну. В то же время он подчеркнул, что такой сценарий нежелателен, и отметил, что "любит россиян, они замечательные люди".

Позиция России

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в интервью пропагандисту ВГТРК Павлу Зарубину снова затронул тему переговоров с Украиной. Он заявил, что переговорный процесс якобы начался сразу после начала так называемой "СВО", и, по его словам, это могло бы предотвратить войну, однако Киев принял другое решение.

"Сначала мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в "ДНР" и "ЛНР" не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда, и все, на этом все закончится", - сказал нелегитимный президент.

Также Путин отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский захочет присоединиться к переговорам, то он "поручит соответствующим лицам их вести".

Кроме этого, глава Кремля повторил пропагандистский нарратив о якобы отсутствии реального суверенитета Украины.

"Говоря об украинском вопросе, то все закончится через полтора-два месяца, если у Украины закончатся спонсорские деньги и патроны", - заявил он.

Он также заявил, что мирные переговоры без отмены указа Зеленского о запрете переговоров с РФ будут "нелегитимными", а сам Зеленский, по его словам, "не имеет полномочий подписывать какие-либо договоренности"."

"Зеленский сейчас нелегитимный лидер и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ, но при желании есть способы это сделать", - заявил Путин.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что таким образом Путин, во-первых, пытается подготовить российское общество к затяжной войне. Во-вторых, он стремится повлиять на российские элиты, которые хотят скорейшего завершения боевых действий, убеждая их в отсутствии быстрых путей к миру.

Во время интервью глава Кремля делал акцент на том, что война будет продолжаться и дальше. Он подчеркнул, что в ближайшее время Россия не будет участвовать в мирных переговорах, и снова повторил пропагандистский тезис о том, что война в Украине является частью глобального противостояния между Россией и Западом.

"Путин, вероятно, использует интервью с Зарубиным на российском государственном телевидении, чтобы дать сигнал российскому обществу, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем и что война вряд ли закончится в ближайшее время", - отмечают аналитики ISW.

Возможны ли переговоры с Путиным - позиция Зеленского

Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о невозможности переговоров с Украиной.

Он отметил, что Россия активно распространяет различные "декреты" и заявления, будто находясь в реалиях 1917 года. По словам Зеленского, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины было вынужденным, поскольку Кремль пытался создавать альтернативные каналы влияния через сепаратистов и представителей других государств, чтобы давить на Украину и ее независимость.

Каким будет формат мирных переговоров

Зеленский подчеркнул, что все стороны, в том числе США и Европа, заинтересованы в достижении успешного мирного урегулирования. Однако перед любыми встречами должен быть четко определен план, который позволит достичь справедливого мира.

"У меня были хорошие встречи с Трампом и разговоры. Я еще раз подтверждаю свою поддержку того, что он хочет достичь успеха. Я уверен, что у него есть большие шансы. Будем надеяться, что ему это удастся. Но это можно сделать только вместе с Украиной", - сказал Зеленский.

По его словам, будущие переговоры должны включать Украину, США, Европу и Россию. Однако пока нет согласованной структуры переговорного процесса, поскольку общий план еще не разработан. В то же время Зеленский отметил, что все ключевые принципы справедливого мира уже заложены в Формуле мира.

Когда состоятся переговоры Трампа и Путина

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов отметил, что переговоры между новым президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным могут состояться уже до 10 февраля.

"Сейчас, собственно говоря, и увидим результаты звонка (Трампа к Путину - ред.), до Мюнхенской конференции безопасности, то есть до 10 февраля. И сразу по тому, какие заявления сделают стороны, мы поймем, куда движутся события 2025 года", - сказал он в интервью Главреду.

Морозов также отметил, что команда Дональда Трампа тщательно готовила свои шаги еще до его возвращения в Белый дом. Он действует быстро, радикально и эксцентрично, что свидетельствует о наличии четко разработанной стратегии, включая план Б.

Эксперт отметил, что уже в конце 2024 года было очевидно, что ситуация движется в сторону эмбарго. Активная блокада танкерного флота может за несколько месяцев лишить Россию возможности продавать нефть. Хотя Вашингтон пока официально не подтверждает этого намерения, ситуация может измениться в течение полугода.

Кроме того, Морозов считает, что Трамп может ввести новые секторальные санкции, в частности в отношении российского металла, алюминия и фосфатов - всех ресурсов, которые приносят Кремлю прибыль.

Реально ли закончить войну за 100 дней

Дональд Трамп заявил, что вопрос завершения войны в Украине можно решить за 100 дней, однако этот срок касается только вхождения в переговорный процесс. Сами же переговоры не означают автоматического прекращения боевых действий - они могут продолжаться параллельно с войной.

Такое мнение высказал украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО Виталий Кулик в интервью Главреду.

Он отметил, что это может быть промежуточное достижение в стиле Трампа: мол, переговоры начаты, а если стороны не придут к согласию - это уже другой вопрос, стоит подождать, пока они будут готовы к компромиссам. В то же время, по мнению эксперта, Трамп будет иметь больше рычагов давления на Киев, чем на Москву.

"Поэтому в ситуации "ни мира, ни войны" могут торговать нашими интересами. Это очень большая опасность для украинского политического руководства, которое должно быть готовым и иметь собственный план действий на случай, если давление на нас будет больше, чем на Россию", - подчеркнул Кулик.

Какие страны примут участие в саммите по окончанию войны в Украине

Новый глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что команда Дональда Трампа имеет свое видение завершения войны в Украине. Оно предусматривает прекращение активных боевых действий и начало переговоров, в рамках которых обе стороны должны пойти на определенные компромиссы. Однако, пока общая концепция требует конкретизации по ее реализации на практике. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

"Я не исключаю, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшее время, буквально сегодня или завтра. Путин, точнее даже не он, а Си Цзиньпин, уже продемонстрировал, что готов влиять на Россию. С ним нужно говорить, но звонок Путину однозначно будет. Далее будет идти подготовка к саммиту, возможно, даже в формате США, Китай, Европейский Союз, Украина, Россия", - подчеркнул он.

Он отметил, что точные сроки возможной встречи можно будет обсуждать только после официального заявления, которое может появиться после первого телефонного разговора. При этом нет сомнений, что Трамп планирует позвонить Путину, который, по словам эксперта, своим недавним заявлением фактически "умоляет" об этом.

По мнению аналитика, дальнейший порядок действий может выглядеть так: сначала Трамп позвонит Путину, затем проведет разговор с Си Цзиньпином, далее - с Зеленским. Только после этого может начаться организация какого-то саммита.

Стоит ли ждать заморозки войны

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду высказал мнение, что Трамп может попытаться заморозить конфликт, ориентируясь на позицию Путина. К тому же такая инициатива может получить поддержку Китая, который выступает за прекращение войны в соответствии с ситуацией на фронте, фактически вдоль линии разграничения.

"Но я думаю, что королевские семьи Европы склонят чаши весов на свою сторону - и мы будем продолжать боевые действия. Вполне возможно, что к концу 2025 года мы можем выйти на какие-то приемлемые позиции для начала переговорного процесса", - резюмировал эксперт.

Жданов прогнозирует, что боевые действия с переменным успехом будут продолжаться как минимум до конца 2025 года, что, в свою очередь, может улучшить переговорные позиции Украины. А 2026 год, по его мнению, может стать периодом, когда реальные мирные переговоры приобретут конструктивный характер.

Продолжаются ли сейчас переговоры с Россией

Народный депутат Украины, дипломат и основатель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко в интервью Главреду заявил, что определенные консультации между сторонами по завершению войны могут состояться в 2025 году. Он напомнил, что переговоры уже проводились в марте 2022 года, но не дали результата, и нынешние консультации могут иметь аналогичный сценарий - даже после нескольких интенсивных раундов ситуация не изменится. В то же время он отметил, что нельзя исключать возможность проведения переговоров между делегациями по определенной повестке дня.

По его словам, контакты с Россией сохраняются и продолжаются, в частности, в рамках переговоров об обмене пленными. Хотя эти консультации не имеют политического характера, они ведутся на высоком уровне с участием уполномоченных представителей.

"Могут быть и политические контакты. Не думаю, что на уровне президентов, очень сомневаюсь, что это возможно - и с точки зрения Украины, и с точки зрения России. Но на каком-то другом уровне переговоры могут происходить. Тем более, если администрация США приложит максимум усилий, чтобы переговоры начались, они начнутся. Потому что средства давления для этого у Штатов есть", - сказал он.

Он призвал не бояться возможных переговоров, поскольку позиция президента Зеленского и украинской дипломатии четко определена: никаких уступок в вопросах территориальной целостности или других ключевых вопросов не предусмотрено. Именно на этих принципах могут строиться любые переговоры.

"Трудно спрогнозировать, могут ли они быть успешными, с точки зрения завершения боевых действий, поскольку у нас тоже достаточно категоричная позиция. Но провести какие-то раунды переговоров, хотя бы для того, чтобы снять давление со стороны США и гарантировать себе дальше международную поддержку, можно - я трагедии в этом не вижу. Хотелось бы, конечно, содержательных переговоров, которые бы привели к окончанию войны, но пока что поведение России не дает никаких оснований говорить о том, что такие переговоры в течение как минимум 6 месяцев возможны", - резюмировал Яременко.

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