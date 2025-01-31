Наступление РФ на Днепропетровщину: готовы ли оккупанты атаковать - Братчук

На Днепропетровщине ведутся очень интенсивные и профессиональные работы по фортификационным сооружениям.

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Возможность наступления РФ на Днепропетровщину / коллаж: Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

Россияне ищут маршруты, чтобы перерезать логистические пути ВСУ

У врага вряд ли есть ресурсы для атаки на Днепропетровскую область

Сейчас все внимание сосредоточено на Донецком направлении

Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук предположил, какими могут быть дальнейшие тактические планы врага на западе Донецкой области.

По его словам, сейчас у врага вряд ли есть ресурсы для того, чтобы атаковать Днепропетровскую область, но такие варианты точно рассматриваются.

"Россияне ищут маршруты, чтобы перерезать наши логистические пути, которые работают для снабжения локаций и оборонительных узлов в Донецкой области, с целью дальнейшего проведения боевых действий. Поэтому враг может рассматривать определенные маневры по Днепропетровской области для продвижения именно в Донецкой области", - сказал он в интервью Главреду.

Братчук также отметил, что сейчас все внимание сосредоточено на Донецком театре боевых действий.

"Другие варианты у врага действительно существуют, но мне несколько непонятна ситуация, когда некоторые каждый день упорно подсчитывают расстояние на карте, на которое враг продвинулся в сторону Днепропетровской области. Я не говорю, что надо молчать, однако, как по мне, эти подсчеты создают неправильный эмоциональный фон для людей. Насколько мне известно, на Днепропетровщине ведутся очень интенсивные и профессиональные работы по фортификационным сооружениям. Военные вместе с местной и областной властью над этим активно работают", - подытожил эксперт.

Смотрите видео, в котором Братчук рассказал, какие цели у оккупантов РФ на восточном фронте:

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, 29 января аналитики DeepState сообщили о захвате армией страны-агрессора России населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области. Однако оккупация этого поселка не предоставила врагу стратегического преимущества.

Представитель 110-й Отдельной механизированной бригады Иван Секач заявил, что бои за Великую Новоселку продолжаются и пока нельзя сказать, что российские оккупанты её захватили. Скорее всего, на этом участке фронта продвижение противника остановится, поскольку у вражеских сил нет возможностей для форсирования реки.

Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что стратегическое значение Великой Новоселки обусловлено её расположением на стыке трех областей - Днепропетровской, Запорожской и Донецкой, что имеет также важное психологическое влияние.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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