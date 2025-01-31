Наступление РФ на Днепропетровщину: готовы ли оккупанты атаковать - Братчук

Главное из заявления эксперта:
- Россияне ищут маршруты, чтобы перерезать логистические пути ВСУ
- У врага вряд ли есть ресурсы для атаки на Днепропетровскую область
- Сейчас все внимание сосредоточено на Донецком направлении
Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук предположил, какими могут быть дальнейшие тактические планы врага на западе Донецкой области.
По его словам, сейчас у врага вряд ли есть ресурсы для того, чтобы атаковать Днепропетровскую область, но такие варианты точно рассматриваются.
"Россияне ищут маршруты, чтобы перерезать наши логистические пути, которые работают для снабжения локаций и оборонительных узлов в Донецкой области, с целью дальнейшего проведения боевых действий. Поэтому враг может рассматривать определенные маневры по Днепропетровской области для продвижения именно в Донецкой области", - сказал он в интервью Главреду.
Братчук также отметил, что сейчас все внимание сосредоточено на Донецком театре боевых действий.
"Другие варианты у врага действительно существуют, но мне несколько непонятна ситуация, когда некоторые каждый день упорно подсчитывают расстояние на карте, на которое враг продвинулся в сторону Днепропетровской области. Я не говорю, что надо молчать, однако, как по мне, эти подсчеты создают неправильный эмоциональный фон для людей. Насколько мне известно, на Днепропетровщине ведутся очень интенсивные и профессиональные работы по фортификационным сооружениям. Военные вместе с местной и областной властью над этим активно работают", - подытожил эксперт.
Смотрите видео, в котором Братчук рассказал, какие цели у оккупантов РФ на восточном фронте:
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, 29 января аналитики DeepState сообщили о захвате армией страны-агрессора России населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области. Однако оккупация этого поселка не предоставила врагу стратегического преимущества.
Представитель 110-й Отдельной механизированной бригады Иван Секач заявил, что бои за Великую Новоселку продолжаются и пока нельзя сказать, что российские оккупанты её захватили. Скорее всего, на этом участке фронта продвижение противника остановится, поскольку у вражеских сил нет возможностей для форсирования реки.
Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что стратегическое значение Великой Новоселки обусловлено её расположением на стыке трех областей - Днепропетровской, Запорожской и Донецкой, что имеет также важное психологическое влияние.
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Кто такой Сергей Братчук?
Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.
Участник Операции объединенных сил на Донбассе.
После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.
Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.
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