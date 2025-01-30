"Мир через силу": принято важное решение по войне в Украине - ПАСЕ

Только одним прекращением огня война в Украине не может закончиться.

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ПАСЕ приняла новую резолюцию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля, ОП

Главное из резолюции ПАСЕ:

Мирные переговоры могут вестись только с позиции сильной обороноспособности

Мир возможен только при условии предоставления Украине адекватных гарантий безопасности

Россия не прекращает подрывать международный порядок

Убедительным большинством голосов Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Европейская приверженность справедливому и прочному миру в Украине". 86 делегатов ПАСЕ проголосовали за такое решение, 6 делегатов воздержались, однако против никто не выступил.

Все политические группы (фракции) ПАСЕ, кроме "Объединенных европейских левых", поддержали документ.

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Во время своего выступления лорд Ричард Кин из Великобритании еще раз подтвердил, что Украине необходимо предоставить серьезные гарантии безопасности. Просто одним прекращением огня война в Украине не может закончиться.

"Надежные мирные переговоры могут вестись только с позиции устойчивости и сильной обороноспособности, а справедливый и длительный мир возможен только при условии предоставления Украине адекватных гарантий безопасности. Любые мирные переговоры должны проходить с участием Украины и с уважением к ее праву определять свое будущее", - отмечается в резолюции.

Как говорится в самой резолюции, Россия не прекращает подрывать международный порядок, в частности привлекая Иран и Северную Корею к своей агрессии против Украины.

Договоры о безопасности / Инфографика: Главред

"Самой значительной на сегодняшний день дипломатической инициативой, призванной вдохновить будущий мирный процесс" европейские делегаты назвали саммит мира, прошедший прошлым летом в Швейцарии.

Важным пунктом в резолюции также является и то, что "любые мирные переговоры должны включать Украину и уважать ее право самостоятельно определять свое будущее".

"ПАСЕ признает, что для проведения устойчивых мирных переговоров необходима позиция прочности и надежной обороноспособности ("мир через силу")", - говорится в тексте резолюции, которая призывает Запад наращивать предоставление Украине всяческой поддержки.

Как отметили в ПАСЕ, прочный мир возможен при следующих условиях:

Россия отказывается от своих империалистических амбиций

Российская Федерация проводит деколонизацию

Режим Владимира Путина называется "тоталитарным"

Также в резолюции призывают Европу и европейских партнеров к увеличению санкционного давления на РФ, что включает:

Полный запрет импорта российского газа

Создание специального трибунала для преследования российского и белорусского руководства за агрессию против Украины

Перевод всех замороженных российских активов в специальный международный фонд для дальнейшей выплаты компенсаций Украине и всем пострадавшим от российской агрессии

Поправка, призывающая американские власти возобновить финансовую поддержку Украины, в частности по линии USAID, была отклонена.

В то же время поправку, которая признает Китай "решающим фактором в агрессивной войне Российской Федерации против Украины" и призывает КНР "прекратить оказывать поддержку российской военной машине", депутаты поддержали.

Важные резолюции по Украине

Летом прошлого года Главред писал, что в ОБСЕ приняли важную резолюцию по России. Она признала действия военно-политического руководства РФ и ее ВС во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа.

В то же время Европарламент тоже принял ценную резолюцию по поддержке Украины. В ней также осуждаются несогласованные внешнеполитические действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме этого, в ПАСЕ приняли решение о замороженных активах РФ. Предлагается создание единого механизма возмещения убытков в результате агрессии РФ.

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Что такое ПАСЕ? Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) - одно из двух главных уставных ведомств (ассамблея) Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов, сообщает "Википедия".

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