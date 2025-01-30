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"Мир через силу": принято важное решение по войне в Украине - ПАСЕ

Даяна Швец
30 января 2025, 15:25
399
Только одним прекращением огня война в Украине не может закончиться.
ПАСЕ, Зеленский, Путин
ПАСЕ приняла новую резолюцию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля, ОП

Главное из резолюции ПАСЕ:

  • Мирные переговоры могут вестись только с позиции сильной обороноспособности
  • Мир возможен только при условии предоставления Украине адекватных гарантий безопасности
  • Россия не прекращает подрывать международный порядок

Убедительным большинством голосов Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Европейская приверженность справедливому и прочному миру в Украине". 86 делегатов ПАСЕ проголосовали за такое решение, 6 делегатов воздержались, однако против никто не выступил.

Все политические группы (фракции) ПАСЕ, кроме "Объединенных европейских левых", поддержали документ.

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Во время своего выступления лорд Ричард Кин из Великобритании еще раз подтвердил, что Украине необходимо предоставить серьезные гарантии безопасности. Просто одним прекращением огня война в Украине не может закончиться.

"Надежные мирные переговоры могут вестись только с позиции устойчивости и сильной обороноспособности, а справедливый и длительный мир возможен только при условии предоставления Украине адекватных гарантий безопасности. Любые мирные переговоры должны проходить с участием Украины и с уважением к ее праву определять свое будущее", - отмечается в резолюции.

Как говорится в самой резолюции, Россия не прекращает подрывать международный порядок, в частности привлекая Иран и Северную Корею к своей агрессии против Украины.

договоры о безопасности инфографика
Договоры о безопасности / Инфографика: Главред

"Самой значительной на сегодняшний день дипломатической инициативой, призванной вдохновить будущий мирный процесс" европейские делегаты назвали саммит мира, прошедший прошлым летом в Швейцарии.

Важным пунктом в резолюции также является и то, что "любые мирные переговоры должны включать Украину и уважать ее право самостоятельно определять свое будущее".

"ПАСЕ признает, что для проведения устойчивых мирных переговоров необходима позиция прочности и надежной обороноспособности ("мир через силу")", - говорится в тексте резолюции, которая призывает Запад наращивать предоставление Украине всяческой поддержки.

Как отметили в ПАСЕ, прочный мир возможен при следующих условиях:

  • Россия отказывается от своих империалистических амбиций
  • Российская Федерация проводит деколонизацию
  • Режим Владимира Путина называется "тоталитарным"

Также в резолюции призывают Европу и европейских партнеров к увеличению санкционного давления на РФ, что включает:

  • Полный запрет импорта российского газа
  • Создание специального трибунала для преследования российского и белорусского руководства за агрессию против Украины
  • Перевод всех замороженных российских активов в специальный международный фонд для дальнейшей выплаты компенсаций Украине и всем пострадавшим от российской агрессии

Поправка, призывающая американские власти возобновить финансовую поддержку Украины, в частности по линии USAID, была отклонена.

В то же время поправку, которая признает Китай "решающим фактором в агрессивной войне Российской Федерации против Украины" и призывает КНР "прекратить оказывать поддержку российской военной машине", депутаты поддержали.

Важные резолюции по Украине

Летом прошлого года Главред писал, что в ОБСЕ приняли важную резолюцию по России. Она признала действия военно-политического руководства РФ и ее ВС во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа.

В то же время Европарламент тоже принял ценную резолюцию по поддержке Украины. В ней также осуждаются несогласованные внешнеполитические действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме этого, в ПАСЕ приняли решение о замороженных активах РФ. Предлагается создание единого механизма возмещения убытков в результате агрессии РФ.

Больше международных новостей:

Что такое ПАСЕ?

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) - одно из двух главных уставных ведомств (ассамблея) Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов, сообщает "Википедия".

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