"Это не хорошо!": катастрофу самолета и вертолета можно было предотвратить - Трамп

По словам Трампа, самолет находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт.

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Трамп отреагировал на авиакатастрофу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, інстаграм Трампа

Главное из заявления Трампа:

Катастрофа судов "выглядит так, будто ее можно было предотвратить"

Самолет находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт

Диспетчерская башня не отреагировала должным образом

Вечером 29 января при заходе на посадку в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60. Президент США Дональд Трамп отреагировал на авиакатастрофу.

По его словам, ситуация "выглядит так, будто ее можно было предотвратить".

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"Самолет находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт. Вертолет шел прямо на самолет в течение длительного времени. Это была ясная ночь, огни на самолете горели. Почему вертолет не поднялся, не опустился, не повернул? Почему диспетчерская башня не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет? Это плохая ситуация, которая выглядит так, будто ее можно было предотвратить. Это не хорошо!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Мировые авиакатастрофы - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 30 января самолет столкнулся с вертолетом в США и упал в реку. На борту пассажирского самолета находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Кроме этого, утром 25 декабря авиакатастрофа произошла в Казахстане. Разбился самолет, который направлялся из Баку в российский Грозный.

Впоследствии Азербайджан подтвердил сбивание самолета Россией. Теперь за совершенную трагедию парламент страны требует от России не только извинений, однако и компенсаций.

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Как вести себя во время авиакатастрофы? Во время авиакатастрофы важно действовать быстро и сохранять спокойствие. Вот основные правила выживания: Перед вылетом: Оденьтесь правильно - закрытая обувь, одежда с длинными рукавами из натуральных тканей.

Изучите план эвакуации - подсчитайте количество рядов до ближайшего выхода.

Послушайте инструктаж экипажа - обратите внимание на демонстрацию использования кислородной маски и спасательного жилета. Во время аварии: Наклонитесь вперед, положив голову на колени или на спинку сиденья впереди.

Закройте голову руками, скрестив пальцы.

Ноги поставьте ровно на пол, немного расставив их.

Оставайтесь пристегнутыми - ремень безопасности должен быть затянут как можно плотнее.

Пользуйтесь кислородной маской - если в салоне упало давление, наденьте маску первыми, а потом помогайте другим. После удара: Как можно быстрее покиньте самолет - у вас есть 90 секунд до возможного возгорания.

Двигайтесь к ближайшему аварийному выходу - если он заблокирован, немедленно ищите другой.

Избегайте дыма - пригнитесь или прикройте рот мокрой тканью.

Оставьте все вещи - секунды решают жизнь, не тратьте их на багаж. После эвакуации: Отойдите от самолета на безопасное расстояние (не менее 150 м).

Помогите пострадавшим, если это возможно.

Ожидайте спасателей и подавайте сигналы о своем местонахождении.

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