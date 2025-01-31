Утечка с закрытой встречи с Будановым: СБУ завела дело из-за "слива" гостайны

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту разглашения гостайны.

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СБУ расследует утечку с закрытой встречи с Кириллом Будановым / Коллаж: Главред, фото: СБУ, ГУР

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Открыто производство в связи с разглашением государственной тайны

Расследование продолжается по ч.2 ст. 328 УК

Служба безопасности Украины открыла производство в связи с разглашением государственной тайны лицами во время закрытого заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе СБУ.

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"28 января 2025 года следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну, со стороны лиц, которым эти сведения были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины", - сказали в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется по ч.2 ст.328 Уголовного кодекса Украины.

В чем причина скандала

Ранее СМИ опубликовали якобы цитату Буданова, которую пересказал журналистам один из нардепов на условиях анонимности.

Речь шла о том, что Буданов на закрытой встрече с депутатами якобы сказал, что "до лета" необходимо начать мирные переговоры, потому что потом могут начаться процессы, которые "будут угрожать существованию Украины".

Ранее сообщалось о том, что заявление, приписанное руководителю ГУР Кириллу Буданову, в котором говорилось об "угрозе существования для Украины, если не будет переговоров", является ложным. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

Как сообщал Главред, ранее в СМИ появилась информация, что во время закрытой встречи между народными депутатами и представителями Сил обороны, руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы заявил об угрозе для существования Украины, если до лета не начнутся "серьезные переговоры".

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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