Если "Минск" умрет, Украине придется придавать его "трупу" товарный вид

Переговоры в Минске / censor.net.ua

Время от времени некоторые события или заявления становятся поводом для разговоров о том, что "Минский процесс умер". Об этом поговаривали и после ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко, и после слов Леонида Кучмы о том, что он покинет минский переговорный процесс после достижения "критического возраста". Так что же ждет "Минск"? Выживет ли он, да и нужно ли это?

Смерть Захарченко никак не могла повлиять на будущее минских переговоров. И после первых истерических комментариев российских политиков официальный Кремль твердо заявил: убийство Захарченко не означает выход России из минского процесса, а сам главарь "ДНР" не имеет никакого отношения к функционированию Минска. Ведь он не являлся участником Трехсторонней контактной группы, а был не более, чем наблюдателем.

И в этом совпали позиции Украины и России. Киев не ведет переговоров с террористами, однако их приходится привлекать к разговору. А Москва сочла бы унизительным для себя, чтобы статус мелких марионеток отвечал статусу официального представителя России – как наравне с российским послом могут стоять какие-то две шавки… По данному вопросу не было никаких дискуссий – сразу согласились, что главари "ЛНР" и "ДНР" являются просто наблюдателями. Фамилии наблюдателей при этом значения не имеют.

Так что смерть Захарченко не ускорит и не замедлит минский процесс. На переговоры это просто никак не повлияет.

Вторая важная тема в дискуссии о будущем "Минска", на мой взгляд, это заявление постпреда Украины при ООН Владимир Ельченко о возможности переноса переговоров из Минска. Пока что это – всего лишь предложение, идея украинского дипломата, его мнение. Причем это мнение дипломата, который постоянно сталкивается с проблемами, возникающими у нас с белорусской делегацией в ООН. Казалось бы, с Беларусью у Украины вроде бы нейтральные отношения, если не считать дела Павла Гриба.

Читайте такжеТолько не Минск: почему переговоры по Донбассу нужно перенестиОднако в ООН у нас с Беларусью все плохо на 100%. Белорусская делегация, по сути, является российской. В свое время, еще при Советском Союзе, Сталин предложил, чтобы в ООН, кроме советской делегации, были еще две – белорусская и украинская. Сегодня же ситуация такова, что у Путина есть две делегации в ООН на 100% "свои". Так что белорусская делегация совершенно не самостоятельна. Она выполняет директивы не Лукашенко, а Лаврова. Потому позиция Ельченко по данному вопросу понятна.

Ельченко высказал свое мнение, но будет ли оно поддержано другими – сказать сложно. В высокой провластной среде я вижу, что мнения расходятся, и есть некоторая растерянность – как поступить в этой ситуации. Ельченко "вскрыл нарыв", и все понимают, что продолжать закрывать глаза на позицию Минска на международной арене становится все сложнее.

С другой стороны, а какую другую площадку для переговоров можно предложить? Все говорят – Вена. Однако в этом случае надо предусмотреть, что тогда всю российскую шоблу, которая ездит в Минск, нужно будет освободить от санкций. Ведь почему Волкер встречался с Сурковым в Белграде? Да потому что, кроме Белграда, Сурков никуда полететь-то не может.

Потому, если мы предлагаем в качестве площадок Цюрих или Вену, нужно помнить: российские переговорщики должны иметь возможность в этот город свободно летать. Важно отметить, что это не будет снятием санкций – это будет своего рода "созданием коридора". Так, к примеру, люди, против которых введены наибольшие санкции США, могут все равно прилетать в Нью-Йорк – в ООН. А мы должны будем смириться с тем, что эти лица получат возможность едва ли не жить в той же Вене.

Наверное, это не наилучший вариант, потому что так размывается политика санкций, а впоследствии это может стать обычной практикой.

Потому, очевидно, мы не можем перенести переговорную площадку из Минска в те страны, которые ввели санкции против России и ее деятелей.

Читайте также"Вялотекущий гнойник": что ждет Донбасс после ликвидации ЗахарченкоЧто остается? Кишинев? Не думаю, что Россия туда захочет, ведь это будет значить, что переговорщики от оккупированных территорий, следуя в Кишинев, должны будут пересекать украинскую территорию, а мы должны будем смириться с тем, что преступники из "ДНР" и "ЛНР" будут проезжать через Украину. Вряд ли будет смысл для них добираться как-то вкруговую, через Москву…

Белград? Логистика страдает. Да и какая, честно говоря, нам разница в этом случае.

Хельсинки? Это опять-таки будет размыванием санкций. А с другой стороны – кто-то спрашивал у Финляндии, хочет ли этого она?

Астана? Казахстан, хотя и демонстрирует свою большую независимость, но в международных вопросах он все равно потакает России. И для нас тут есть принципиальный момент – мы существенно ухудшим для Украины логистику переговоров и создадим для себя больше проблем, чем преимуществ.

Потому, думаю, после серьезной дискуссии вряд ли произойдет смена площадки – просто некуда.

Разве что еще Турция. Немного хуже с логистикой, но теоретически приемлемо. Но еще нужно спросить, хочет ли этого Турция…

На сам переговорный процесс и договоренности это не повлияет – будет просто другая площадка.

Что касается заявления Леонида Кучмы, то тут показателен один момент: когда его пресс-секретаря спросили, как можно понимать слова о "критическом возрасте", она немного растерялась и сказала, что, наверное, Леонид Данилович имел в виду свой юбилей, восьмидесятилетие, которое он отпраздновал в этом году. Сам же Кучма все же сказал, что пока он по-прежнему будет участвовать в минских переговорах, а покинет их когда-то потом, позже. Данная ситуация говорит о том, что на самом деле эта тема Кучмой с его командой не обсуждалась. И это – не его подготовленная позиция.

Кучма – старый номенклатурщик, и если уж он готовит какую-то позицию, то ляпать просто так не будет. Он перед тем подготовит людей, с которыми работает, его пресс-секретарь уж точно была бы в курсе…

Читайте такжеОставь надежду еще на 5 лет: почему война на Донбассе пока не закончитсяКроме того, политики – тоже люди. Даже те, кто были президентами. Потому в беседе с журналистами они порой что-то говорят на эмоциях. Тем более, Кучма – бывший политик, он не собирается возвращаться в украинскую "большую политику". А мы каждую фразу оцениваем, как слова, которые в себе несут программное содержание. На самом же деле, произнесенная фраза может не нести никакого содержания, кроме одного: "Слушайте, люди, я уже так устал от этой беспросветной и безрезультатной работы". Кучма рассказал, сколько времени и сил у него идет на то, чтобы подготовиться к этим встречам, вести на них переговоры, а, когда возвращается в Украину после бесед со всей той "гопотой", не может прийти в себя – это бьет и по здоровью, и по нервам.

Потому в действительности у меня такое впечатление, что Кучма просто пожаловался и намекнул, что его силы имеют предел.

Однако, что значил бы резкий отход Кучмы от переговорного процесса? Хотя единственный, кто у нас решался на такой демарш – Бессмертный. Но он в Минске ничего толком не делал, потому его демарш не имел никаких последствий. Никто и не заметил.

А вот резкий отход Кучмы значил бы много: это значило бы смерть минских переговоров на определенный период. Хотя минские переговорщики и так сейчас особо не собираются, и полноценно на уровне ТКГ "Минск" сейчас результатов не дает. Но если бы ушел Кучма, минскому процессу понадобилась бы серьезная реанимация.

В этом случае нужно было бы срочно искать нового переговорщика. Среди руководителей подгрупп человека, которого можно было бы перебросить на место Кучмы и который был бы готов взяться за работу, я, честно говоря, не вижу. Разве что Горбулин – это человек того уровня, который бы мог заменить Кучму. Но я очень сомневаюсь, что Горбулин согласится и возьмется за полный объем того, что сейчас тянет Кучма. Однако он мог бы быть вариантом.

Пока что прямой замены нет, кто мог прийти на место Кучмы по ротации. Введение кого-то нового заняло бы немало времени, да и понадобилось бы согласовывать со всеми его кандидатуру, а сторона противника начала бы блокировать замену, заявляла бы, что не будут с таким садиться за стол переговоров.

Читайте такжеРоссия будет вынуждена "отползти" с Донбасса и КрымаПотому, если бы Кучма "хлопнул дверью", это была бы проблема. Но он "хлопать дверью" не будет. Если он действительно соберется покинуть ТКГ, то этому шагу будут предшествовать консультации. А мы узнаем об этом намного позже, после того, как все уже будет согласовано, когда увидим, что какой-то человек стал активно участвовать во всех этих процессах.

Но пока что никто особо не "светится", никого официально не раскручивают под эту роль. Так что, очевидно, Кучма пока что не решил, что пришел тот самый "критический возраст".

Значит ли все это, что минские переговоры будут продолжаться, независимо от того, покинет ли переговорный процесс когда-либо Кучма или нет? Прежде всего, нужно понимать: проиграет тот, кто "хлопнет дверью" и выйдет из минских переговоров.

Можно тысячу раз сказать, что "Минск" абсолютно мертв, что он вообще ничего не дает, но выйти из этого процесса и Минских договоренностей Украина не может. Тот, кто выйдет из Минских соглашений, окажется в колоссальном проигрыше, особенно если это сделает Киев.

Если это сделает Россия, она просто потеряет возможность манипулировать своими западными лоббистами и использовать их. Потому я думаю, что ее выхода не будет.

Второй важный момент. Вспомните, за что введены санкции против России. Не за агрессию против Украины. За такое санкции не вводят. Агрессия против другого государства, ведение войны расписаны в международном законодательстве – в Венской конвенции. Наказывают за нарушение правил ведения войны. Тем более, Россия постоянно заявляет, что "их там нет".

Санкции введены против России за то, что она не выполняет Минские соглашения, не выполняет своей роли в процессе урегулирования ситуации на Донбассе, то есть не влияет на "ДНР" и "ЛНР" для снятия напряженности. Да, это казуистика. Однако нет договоренностей – нет санкций. Вот в чем вся штука: основные санкции Европы все-таки наложены на Россию из-за Донбасса.

Так что "Минск" придется лелеять. И, даже если он стопроцентно умрет, его "труп" придется обкладывать приятными травками и намазывать ароматическими маслами, что он имел более-менее товарный вид.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"