США выходят из Договора ликвидации ракет времен СССР: в России не удивлены

Трамп подпишет документ в течение недели / Фото: REUTERS

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон планирует сообщить в рамках визита в Россию о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщает New York Times, представитель США посетит Москву 21 октября, а решение президент Дональд Трамп подпишет в течение недели.

"Пакт сдерживал Соединенные Штаты от развертывания нового оружия, чтобы реагировать на попытки Китая закрепить доминирующее положение в западной части Тихого океана", - отмечают в издании.

В США полагают, что Россия нарушает данный документ.

По информации РИА Новости, в МИД РФ завили, что о намерении США выйти из Договора знали давно, поскольку "Вашингтон долго готовился к этому шагу и уничтожал договорную базу".

"Главный мотив - мечта США об однополярном мире. Сбудется? Нет", - заявил источник в МИД РФ.

Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В документе было указано, что странам запрещается производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи заявил о том, что те, кто применит ядерное оружие против России,"просто сдохнут", а "россияне попадут в рай".