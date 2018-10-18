СМИ опубликовали фото строительства бункеров для ядерного оружия под Калининградом

В Калининградской области российские власти начали модернизацию хранилищ для ядерного оружия.

Как сообщает CNN, информацию предоставила частная компании ImageSat International, которая занимается анализом спутниковых данных.

Авторы материала приводят снимки, сделанные в период с 19 июля по 1 октября. Фотографии демонстрируют, что за этот временной отрезок модернизировали 40 бункеров в районе Приморска на северном берегу Калининградского залива. Отмечается, что летом активные строительные работы велись на десяти объектах и к октябрю были завершены.

По данным СМИ, полностью модернизирована база "Чкаловск", на которую вернулись самолеты 72-й авиабазы морской авиации Балтийского флота, базировавшиеся ранее в Черняховске. А туда, в свою очередь, были направлены комплексы "Искандер".

Командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго заявил, что строительством ядерных бункеров заинтересовались специалисты НАТО.

"Если они противостоят нам, мы будет противостоять им", - заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина имеет вполне обоснованные подозрения о наличии в оккупированном Крыму российского ядерного оружия или готовой инфраструктуры для его размещения.