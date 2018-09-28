Россия строит ядерного монстра, которого НАТО может уничтожить - National Interest

28 сентября 2018, 17:47

Ядерная торпеда России может отправить в Ад целое побережье, но уязвима почти для всего, чем располагает НАТО.

Статус-6 Посейдон
Статус-6 Посейдон / ИноСМИ

Можно ли остановить ядерную торпеду, призвание которой - стирать с лица земли города и страны, создавая цунами? Информация о разработке Россией торпеды "Статус-6 "Посейдон" вгоняет российских врагов в страх и панику. Однако, называть это оружие торпедой - неправильно. Мало что о ней известно, среди этого - длина, около 24 метров, что позволяет предположить скорее автоматическую мини-субмарину или подводную ядерную ракету

"Посейдон" движется с помощью небольшого ядерного реактора, который сообщает изделию скорость около 200 километров в час, что довольно мало, как для торпеды. Однако при этом, если верить полученной информации, ракета может идти на глубине до километра, и несет на себе 100-мегатонную боеголовку; этого хватит, чтобы устроеннон цунами играючи смахнуло побережье крупной страны, пишет National Interest.

Впрочем, было бы это оружие полезным в бою - это уже другой вопрос. "Посейдон", как уже говорилось, слишком медлительный, чтобы сравниться с баллистическими ракетами, АПЛ-ракетоносцами или стратегической авиацией - абсолютно не играет роли, будет это первый удар, или ответный. 

К тому же "Посейдон" пока что не отличается малошумностью, что делает его уязвимым для большинства средств обнаружения подлодок. А автономный характер "Посейдона" наводит на вопрос о вооруженном роботе с огромной бомбой.

Как бы там ни было, но с ролью психологического оружия такая торпеда справляется на ура; еще памятен шок, который испытали американцы, узнав о советской царь-торпеде, которая могла бы снести вызванным цунами половину Западного побережья. А "Посейдон", из которого не делают особой тайны (скорее всего, осознанно), похож на стереотипичного монстра из голливудских фильмов.

Впрочем, и на этого монстра найдется свой супергерой, иронично пишет издание. Так, аналитик по вопросам военно-морских сил Х. И. Саттон предложил некоторые варианты того, как с помощью имеющихся технологий НАТО может остановить мрачный марщ российского "Посейдона".

Оперативные режимы ракеты, скорее всего, будут относительно прямыми и простыми, зависеть от скорости и глубины, чтобы добиться выживания оружия. В качестве противоядия Саттон видит сеть сенсорных мин у побережья - они будут выявляют и уничтожать "Посейдонов".

"При идеальном сценарии, сенсорные сети включали бы собственные решения, например, торпедные мины, для минимизации задержки между точкой обнаружения и моментом нейтрализации. Поскольку цель подвижна и гораздо быстрее, чем традиционные субмарины", - пояснил Саттон.

Он также допускает, что "Посейдоны" можно было бы уничтожить сверхзвуковыми поверхностными снарядами, которые бы запускались с американских субмарин.

"Это могли бы быть легкие торпеды следующего поколения, похожие на списанные Subroc. Короткое время полета и дальний радиус действия таких систем позволяет уничтожать цели за пределами реалистичного района действия торпед. Таким образом, субмарины могли бы нести службу в Северной части Атлантического океана, чтобы реагировать на запуски "Посейдонов" и уничтожать их, пока они еще достаточно близко к сенсорам, которые их засекли", - пояснил эксперт.

Тем временем российское минобороны продемонстрировало общественности видео, на котором Су-34 осуществляет тестовый запуск противокорабельной ракеты Х-35У.

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