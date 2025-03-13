"У нас сложности": экс-комик из Квартала-95 высказался про президента Зеленского

Краткое содержание:
- Александр Эллерт работал на Студии Квартал-95 с Владимиром Зеленским
- Шоумен рассказал, каким видит президента Украины сейчас
Украинский комик и победитель первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт после участия в проекте "Рассмеши комика" (2014, 2015) получил от Евгения Кошевого и Владимира Зеленского (который на тот момент еще не был президентом Украины - прим. редактора) предложение о работе на Студии Квартал-95 в качестве автора шуток и скетчей. На этой работе Эллерт оставался до марта 2022 года.
Сегодня он не скрывает свою признательность украинскому гаранту - Владимир Александрович импонировал ему, когда они работали вместе, и импонирует сегодня, когда правит Украиной в тяжелое военное время. Об этом комик рассказал во время своего недавнего стендап-выступления, видео которого появилось в Instagram.
"Я не знаю, что будет с моей страной. Возможно, у нас некие сложности. Но как президент и лидер он показал, что такой же, как он на работе, каким я его знаю. Я гордился вчера своим президентом. Это супер. Hе все присутствующие могут гордиться президентом своей страны, поэтому у вас есть уникальная возможность гордиться моим президентом", - заявил Эллерт.
Полное видео на канале STARS UA.
Александр Эллерт выехал из Украины после начала полномасштабной войны. В августе 2022 года стало известно, что он осел в Калифорнии, США. Из-за своего отъезда комик столкнулся с волной хейта, нередко его клеймят беглецом. Впрочем, Эллерт утверждает, что покинул страну официально, и без помощи влиятельных патронов. Об этом также говорил его близкий друг, комик Андрей Рыбак. Он предположил, что предлогом для выезда стало слабое здоровье Александра Эллерта.
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Что такое Холостячка?
Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.
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