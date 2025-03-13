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"У нас сложности": экс-комик из Квартала-95 высказался про президента Зеленского

Анна Подгорная
13 марта 2025, 23:47
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Александр Эллерт прокомментировал лидерские качества украинского гаранта.
Александр Эллерт
Александр Эллерт высказался про Владимира Зеленского / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a

Краткое содержание:

  • Александр Эллерт работал на Студии Квартал-95 с Владимиром Зеленским
  • Шоумен рассказал, каким видит президента Украины сейчас

Украинский комик и победитель первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт после участия в проекте "Рассмеши комика" (2014, 2015) получил от Евгения Кошевого и Владимира Зеленского (который на тот момент еще не был президентом Украины - прим. редактора) предложение о работе на Студии Квартал-95 в качестве автора шуток и скетчей. На этой работе Эллерт оставался до марта 2022 года.

Сегодня он не скрывает свою признательность украинскому гаранту - Владимир Александрович импонировал ему, когда они работали вместе, и импонирует сегодня, когда правит Украиной в тяжелое военное время. Об этом комик рассказал во время своего недавнего стендап-выступления, видео которого появилось в Instagram.

видео дня

"Я не знаю, что будет с моей страной. Возможно, у нас некие сложности. Но как президент и лидер он показал, что такой же, как он на работе, каким я его знаю. Я гордился вчера своим президентом. Это супер. Hе все присутствующие могут гордиться президентом своей страны, поэтому у вас есть уникальная возможность гордиться моим президентом", - заявил Эллерт.

Александр Эллерт
Александр Эллерт высказался про Владимира Зеленского / instagram.com/ellert_a

Полное видео на канале STARS UA.

Александр Эллерт выехал из Украины после начала полномасштабной войны. В августе 2022 года стало известно, что он осел в Калифорнии, США. Из-за своего отъезда комик столкнулся с волной хейта, нередко его клеймят беглецом. Впрочем, Эллерт утверждает, что покинул страну официально, и без помощи влиятельных патронов. Об этом также говорил его близкий друг, комик Андрей Рыбак. Он предположил, что предлогом для выезда стало слабое здоровье Александра Эллерта.

Александр Эллерт в Калифорнии
Александр Эллерт в Калифорнии / instagram.com/ellert_a

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Что такое Холостячка?

Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.

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