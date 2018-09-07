Российский танк "Армата" получил на вооружение ракету - "убийцу танков"

С новым вооружением боеспособность российского танка значительно усиливается / warfiles.ru

Известный множеством скандалов вокруг себя российский новый танк Т-14 "Армата" получил на вооружение новую ракету, у которой бронепробиваемость вдвое превышает толщину брони последних модификаций американского основного танка M1 Abrams.

Ракета способна пробить бронелист метровой толщины. Бронепробиваемость значительно увеличивает тандемная боевая часть и большая масса боеприпаса, сообщают "Известия".

Принцип работы ракеты прост: она выстреливается из ствола, словно обычный снаряд, затем запускает маршевые двигатели и следует к цели. В полете ракета берет цель на сопровождение в автоматическом режиме, плет ракеты контролирует компьютер, однако у оператора всегда есть возможность вмешаться. Ракета изготовлена в форме обычноо орудийного танкового боеприпаса 152 миллиметра.

"Если российские танки получат на вооружение пушку калибра 152 миллиметра, то эффективность таких противотанковых систем значительно возрастет. Чем больше диаметр кумулятивной воронки, тем ракета более эффективна", — рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов.

Т-14 — российский танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата". Машина получила необитаемую башню и новейшие бортовые системы. С самого начала танк оказался связан со множеством скандалов - так, утверждалось, что российские инженеры просто довели до ума разработку, которую УССР вела 30 лет назад.

Сам танк оказался настолько дорогим и сложным, что ВС РФ отказались от массовой постановки его на вооружение.

Ранее "Главред" сообщал, что в апреле 2015-го на репетиции парада в Москве дважды сломался новейший российский танк.

Также напомним, что в мае 2015-го "Армата" заглохла прямо на Красной площади.