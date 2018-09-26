В России продемонстрировали пуски новых ракет Х-35У - видео

Удар по мишени ракетов Х-35У / скриншот

Российское минобороны продемонстрировало общественности видео, на котором Су-34 осуществляет тестовый запуск противокорабельной ракеты Х-35У.

"Всего было произведено 8 запусков. Все ракеты успешно достигли целей", - цитирует заявление российского минобороны издание Business Insider.

На видео заметно, как Су-34 зашел на цель, а через мгновение корабль-мишень взорвался от попадания ракеты.

Х-35У - разработка российской ракетной компании "Тактическое ракетное вооружение". Официально ракеты стоят на вооружении ВС РФ с 2015 года, на практике - эти ракеты все еще доводятся до кондиционного состояния. Ракеты Х-35У - последний вариант Читайте такжеРоссийский танк "Армата" получил на вооружение ракету - "убийцу танков"советских ракет Х-35, которые впервые стали на вооружение Советской Армии еще в 80-х годах.

Радиус действия новых Х-35У достигает 250 километров. Они могут поражать как наземные, так и морские цели. Российские чиновники также заявляют, что эти ракеты способны уклоняться от любых контрмер.

Напомним, ранее на военном полигоне прошли полевые испытания новейшего украинского противотанкового ракетного комплекса "Корсар".