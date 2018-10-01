Подозреваем, что РФ разместила в Крыму ядерное оружие - Климкин

Климкин уверен, что в Крыму есть российские ядерные бомбы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина имеет вполне обоснованные подозрения о наличии в оккупированном Крыму российского ядерного оружия или готовой инфраструктуры для его размещения - так как "сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу".

"При этом что там есть, мы до конца не знаем. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть и ядерное оружие, или, по меньшей мере, инфраструктура для ядерного Читайте такжеОпубликована карта зоны поражения российских С-400 в Крымуоружия", - сказал Климкин в интервью крымскотатарскому каналу ATR.

Ранее украинский журналист, публицист Виталий Портников выразил мнение, что Россия уйдет из Крыма и с захваченной части Донбасса только, когда рухнет, а Украине нужно определиться — отгородиться от РФ или пойти на диффузию (проникновение одного вещества в другое при их соприкосновении — Ред.) с мафией.