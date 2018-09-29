"Россия — оккупант": Порошенко рассказал о резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

Генассамблея ООН примет резолюцию по Крыму, сообщил Петр Порошенко / УНИАН

В американском Нью-Йорке Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций точно примет резолюцию по захваченному Российской Федерацией Крыму.

В документе РФ будет названа страной, которая оккупирует украинскую территорию, рассказал президент Петр Порошенко в Харькове на X Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы", пишет УНИАН.

"Результатом моего участия в Генеральной ассамблее ООН и встреч с мировыми лидерами стало заверение в укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством. Точно будет принята резолюция ООН по Крыму…", — заявил он.

Ранее Генассамблея ООН внесла в повестку дня пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", за такое решение высказались 68 стран, а 13, в частности, Беларусь — выступили против.