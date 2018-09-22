Беларусь была против: на Генасамблее ООН одобрили пункт по Украине

На Генасамблее ООН поддержали внесение в повестку дня пункта по Украине / wikipedia.org

В американском Нью-Йорке Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций внесла в повестку дня пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Включение пункта в повестку дня поддержали 68 стран, а 13 — высказались против, говорится в Twitter-аккаунте украинской миссии в ООН.

По ее данным, не поддержали документ Армения, Беларусь, Венесуэла, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сирия и Судан.

На Генасамблее ООН поддержали внесение в повестку дня пункта по Украине / Скриншот с twitter.com/UKRinUN

Напомним, в ноябре 2017 года во время заседания Генассамблеи ООН резолюцию по правам человека в неподконтрольном Украине Крыму поддержала 71 страна-член, а 25 государств, в частности, Беларусь, высказались против.