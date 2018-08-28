Украина приготовила "очень неприятные сюрпризы" для России на Генассамблее ООН

Петр Порошенко / El Pais

На предстоящей 73-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины представит ряд антироссийских инициатив.

"Мы готовим несколько инициатив на Генассамблею. Не могу раскрывать их все, так как наш мощный восточный сосед только этого и ждет. Их ждет несколько очень неприятных сюрпризов", - заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, передает ТАСС.

Также Киев готовит новую резолюцию по аннексированному Крыму, содержащую вопросы "относительно политзаключенных как в Крыму, так и в России".

73-я сессия Генассамблеи ООН пройдет 18 сентября, на ней выступят лидеры 110 государств, в том числе президент США Дональд Трамп и 86 глав правительств и МИД.

Ранее сообщалось, что Киев закрыл представительство Украины при уставных органах СНГ, контакты поддерживаются через украинское посольство в столице Беларуси Минске.