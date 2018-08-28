Украина закрыла свое представительство при СНГ

Sputnik Кыргызстан

Киев закрыл представительство Украины при уставных органах СНГ, контакты поддерживаются через украинское посольство в столице Беларуси Минске.

"Мы с сожалением констатируем, что… в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества", - заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он добавил, что для поддержки контакта с украинской стороной в посольстве Украины в Беларуси выделен специальный сотрудник.

По словам Лебедева, Украине будет направлено приглашение для участия в заседании Света глав правительств СНГ, поскольку она "де-юре остается государством-участником, поэтому ей направляются все документы и приглашения".

В июне по поручению президента Петра Порошенко Украина отозвала двух дипломатов из уставных органов СНГ.

Указ о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ Порошенко подписал 19 мая.

СНГ (Содружество Независимых Государств) - международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.