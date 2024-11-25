Военные РФ оккупировали два населенных пункта и переплыли Оскол - DeepState

У оккупантов есть продвижения возле девяти населенных пунктов.

https://glavred.info/ukraine/voennye-rf-okkupirovali-dva-naselennyh-punkta-i-pereplyli-oskol-deepstate-10617098.html Ссылка скопирована

В Deep State обновили карту боевых дейсвтий / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Кратко:

Военные РФ оккупировали два населенных пункта

Оккупанты на лодках переплыли Оскол и закрепились на западном берегу

Армия РФ оккупировала Екатериновку и Юрьевку в Донецкой области, а также продвинулась возле девяти населенных пунктов.

Об этом в ночь на 25 ноября сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

видео дня

В частности, у оккупантов есть продвижения возле Новомлынска, Стельмаховки, Великой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахового.

Екатериновка на карте / deepstatemap

Юрьевка на карте / deepstatemap

Также аналитики сообщили, что российские военные совершили высадку через реку Оскол южнее Новомлынска в Купянском районе Харьковской области.

"Враг совершил довольно неожиданную операцию — на лодках из Двуречного переплыли Оскол и закрепились на западном берегу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не просто преодоление водного препятствия ради фото.

"Противник занял позиции одной из наших бригад. Такие события несут активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напоминаем жителям Дворечанской и Купянской общин об эвакуации", - добавили на канале.

Карта deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

23 ноября в DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области. В частности, захватчики имели продвижение возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

Главред писал, что оккупационные войска России не только наращивают численность, но и создают новые бригады.

Аналитики Института изучения войны писали, что весной российская оккупационная армия начала наступательные операции с целью захвата Покровска Донецкой области. Впоследствии Кремль решил изменить подход к военной кампании на Донбассе. Эксперты считают, что России пришлось отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред