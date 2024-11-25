Военные РФ оккупировали два населенных пункта и переплыли Оскол - DeepState

Кратко:
- Военные РФ оккупировали два населенных пункта
- Оккупанты на лодках переплыли Оскол и закрепились на западном берегу
Армия РФ оккупировала Екатериновку и Юрьевку в Донецкой области, а также продвинулась возле девяти населенных пунктов.
Об этом в ночь на 25 ноября сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.
В частности, у оккупантов есть продвижения возле Новомлынска, Стельмаховки, Великой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахового.
Также аналитики сообщили, что российские военные совершили высадку через реку Оскол южнее Новомлынска в Купянском районе Харьковской области.
"Враг совершил довольно неожиданную операцию — на лодках из Двуречного переплыли Оскол и закрепились на западном берегу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не просто преодоление водного препятствия ради фото.
"Противник занял позиции одной из наших бригад. Такие события несут активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напоминаем жителям Дворечанской и Купянской общин об эвакуации", - добавили на канале.
Ситуация на фронте - последние новости
23 ноября в DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области. В частности, захватчики имели продвижение возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.
Главред писал, что оккупационные войска России не только наращивают численность, но и создают новые бригады.
Аналитики Института изучения войны писали, что весной российская оккупационная армия начала наступательные операции с целью захвата Покровска Донецкой области. Впоследствии Кремль решил изменить подход к военной кампании на Донбассе. Эксперты считают, что России пришлось отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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