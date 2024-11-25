Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Военные РФ оккупировали два населенных пункта и переплыли Оскол - DeepState

Анна Ярославская
25 ноября 2024, 07:53
531
У оккупантов есть продвижения возле девяти населенных пунктов.
ВСУ, карта Deep State
В Deep State обновили карту боевых дейсвтий / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Кратко:

  • Военные РФ оккупировали два населенных пункта
  • Оккупанты на лодках переплыли Оскол и закрепились на западном берегу

Армия РФ оккупировала Екатериновку и Юрьевку в Донецкой области, а также продвинулась возле девяти населенных пунктов.

Об этом в ночь на 25 ноября сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

видео дня

В частности, у оккупантов есть продвижения возле Новомлынска, Стельмаховки, Великой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахового.

Екатериновка на карте
Екатериновка на карте / deepstatemap
Юрьевка на карте
Юрьевка на карте / deepstatemap

Также аналитики сообщили, что российские военные совершили высадку через реку Оскол южнее Новомлынска в Купянском районе Харьковской области.

"Враг совершил довольно неожиданную операцию — на лодках из Двуречного переплыли Оскол и закрепились на западном берегу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не просто преодоление водного препятствия ради фото.

"Противник занял позиции одной из наших бригад. Такие события несут активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напоминаем жителям Дворечанской и Купянской общин об эвакуации", - добавили на канале.

Карта deepstatemap
Карта deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

23 ноября в DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области. В частности, захватчики имели продвижение возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

Главред писал, что оккупационные войска России не только наращивают численность, но и создают новые бригады.

Аналитики Института изучения войны писали, что весной российская оккупационная армия начала наступательные операции с целью захвата Покровска Донецкой области. Впоследствии Кремль решил изменить подход к военной кампании на Донбассе. Эксперты считают, что России пришлось отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по центру Харькова: есть "прилет", вспыхнул пожар, пострадали люди

РФ ударила по центру Харькова: есть "прилет", вспыхнул пожар, пострадали люди

09:02Украина
В российской Калуге "взрывная" ночь: БпЛА атаковали нефтебазу и завод "Тайфун"

В российской Калуге "взрывная" ночь: БпЛА атаковали нефтебазу и завод "Тайфун"

08:13Мир
Военные РФ оккупировали два населенных пункта и переплыли Оскол - DeepState

Военные РФ оккупировали два населенных пункта и переплыли Оскол - DeepState

07:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Последние новости

09:37

"Задумываюсь о выезде за границу": сын Потапа сделал ошеломляющее заявление

09:35

Украина может забыть об отключениях света: эксперт сказал, когда отменят графики

09:33

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

09:30

У Запада хватает дальнобойных ракет: почему их не дают Украинемнение

09:25

Почему нельзя хранить ножи рядом с вилками и ложками

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФПутин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ
09:02

РФ ударила по центру Харькова: есть "прилет", вспыхнул пожар, пострадали люди

08:49

"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

08:42

Карта Deep State онлайн за 25 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

В российской Калуге "взрывная" ночь: БпЛА атаковали нефтебазу и завод "Тайфун"Видео

Реклама
07:59

"Светлое будущее": Максим Галкин наделал много шума своим новым фото

07:53

Военные РФ оккупировали два населенных пункта и переплыли Оскол - DeepState

06:48

РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

06:11

"Путин" подписал смертный приговор РФмнение

05:00

Какой сегодня праздник 25 ноября 2024 года: что может навлечь болезни в этот день

04:00

Головоломка для настоящих гениев: нужно за 13 секунд найти 6 спрятанных букв

03:31

Россия и КНДР начали "открытую Третью мировую": США боятся действовать - Загородний

02:31

ВСУ усиливают группировку войск: генерал оценил угрозу штурма Купянска

01:30

Мобилизация женщин в Украине: эксперт указал на важный нюанс

24 ноября, воскресенье
23:40

Грелки с горячей водой могут быть опасными: как проверить их

23:20

Удар новой ракетой РФ по Днепру: Зеленский рассказал подробности атаки

Реклама
22:11

Полумиллионный город под угрозой: РФ готовит новый штурм – The Economist

21:24

"Абсолютная мясорубка": в США назвали сроки старта переговоров Трампа по Украине

20:44

РФ готовится к массированной атаке "роев беспилотников" с искусственным интеллектом - СМИ

20:37

Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

20:15

Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии: график на 25 ноября

19:48

Байден передумал приглашать Украину в НАТО: в Bloomberg раскрыли причину

19:39

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

19:32

Сбитие ракет над нами со стороны союзников: почему сейчас удобный моментмнение

19:22

"Взяли паузу и выжидают": эксперт о позиции некоторых партнеров УкраиныВидео

19:17

"Собрали серьезную группировку": в ВСУ назвали самый большой страх РФ на Юге

18:48

РФ усилила наступление на восьми направлениях: генерал заявил о большом окружении ВСУ

18:19

Новый миропорядок и конец войны в Украине: дипломат назвал решающий год

18:14

Взрывы гремели в двух областях: РФ била ракетами и дронами, есть раненые

17:26

Над авиабазами Британии заметили неизвестные беспилотники: что происходит

17:26

Копеечное средство творит чудеса: назван моментальный способ мытья грязных чашек

16:56

Точные сроки знают не все: сколько на самом деле должен вариться картофельВидео

16:40

Россияне накапливают системы С-300 в оккупированном Крыму: к чему готовится РФ

16:18

"Крыма больше нет": эксперт оценил скандальные заявления команды ТрампаВидео

16:08

Вылетит, как пробка: как избавиться от волос в сливе душа

15:54

Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогнозЭксклюзив

Реклама
15:41

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

15:33

Украину ждут самые критические 8 недель в ее истории: что ожидается - посол

15:05

Россияне провалили штурмы: ВСУ уничтожают оккупантов на Запорожском направлении

14:56

Любовный гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

14:56

Россия может полностью оккупировать Донецкую область: военный назвал сроки

14:41

Есть погибший: По Украине прокатилась волна диверсий с подрывами - СМИ

14:10

Что помешало РФ захватить Одессу и Николаев: посол сделал неожиданное заявление

13:57

Как появление ядерного оружия у Украины повлияет на ход войны - прогноз

13:22

В РФ может закончиться оружие: когда Путин начнет переговоры - The Guardian

12:59

Как украсить комнату на Новый год: оригинальные идеи для декора 2025

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять