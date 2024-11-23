Армия РФ продвинулась возле 5 населенных пунктов Донетчины: в DeepState рассказали детали

Захватчикам удалось продвинуться возле Торецка и еще четырех населенных пунктов.

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Армия РФ продвинулась возле 5 населенных пунктов Донетчины/ коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, минобороны рф

Кратко:

Оккупанты продвинулись возле 5 населенных пунктов в Донецкой области

Враг продолжает проводить штурмы

Российские оккупанты продвинулись возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState. Они отметили, что захватчики имели продвижение возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

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Также в DeepState отметили, что враг проводит штурмовые действия на Большую Новоселку и Раздольное.

"Крайне тяжелые времена у Большой Новоселки, только сегодня (22 ноября - ред.) враг штурмовал несколькими колоннами. Одна из не менее 5 ВВТ на саму Новоселку, еще 2 ВВТ в посадках южнее Раздольного, не менее 6 ВВТ залетели в Раздольное, сбросив оккупантов в селе. На квадроциклах и легковой технике враг двигался по трассе из Шахтерского. С Золотой Нивы колонна из нескольких ВВТ во главе с танком высадила десант в 3 км восточнее ангаров возле Большой Новоселки", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что, к сожалению, оборона оказалась не очень надежной, противник это почувствовал и относительно быстро сумел привлечь резервы, которые могут быть применены для штурмов в сторону Разлива.

Город Торецк/ Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, военных из КНДР перебросили в Украину - в ВСУ назвали направление. В ВСУ сообщили, что на нескольких направлениях присутствуют военнослужащие из КНДР.

Также ранее сообщалось, что РФ готовила наступление на Харьков и Сумы - СМИ раскрыли, как ВСУ сорвали план врага. Россия собрала около 46 тысяч военных для наступления на Харьковщину и 23 тысячи для атаки на Сумщину.

Напомним, в ГУР назвали главную цель оккупантов до конца зимы. Главной задачей РФ на осенне-зимний период является выход на границы Донецкой и Луганской областей. Стратегическая цель оккупантов - полный контроль территории Украины, заявил заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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