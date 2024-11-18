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Из-за Покровска РФ изменила план наступления на Донбассе: в ISW раскрыли детали

Анна Ярославская
18 ноября 2024, 08:01
1719
России пришлось отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск.
Покровськ, Донецька стелла
Армия РФ пытается охватить Покровск с юго-запада через Селидово / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Главред

Кратко:

  • ВСУ остановили основное наступление РФ в кампании лето-осень 2024
  • Фронтальное наступление России на Покровск провалилось
  • Сейчас оккупанты проводят две наступательные операции

Весной российская оккупационная армия начала наступательные операции с целью захвата Покровска Донецкой области. Впоследствии Кремль решил изменить подход к военной кампании на Донбассе.

Как пишут аналитики Института изучения войны, после восьми месяцев наступления войска РФ не смогли оккупировать Покровск, однако имели последовательное продвижение в западной части Донецкой области. Эксперты считают, что России пришлось отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на город.

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"Сейчас российское военное командование пытается охватить Покровск с юго-запада через Селидово и выровнять линию фронта западнее Курахово и севернее Угледара", - говорится в отчете ISW.

Карта ISW
Карта ISW / understandingwar.org

Отмечается, что войска РФ недавно захватили Селидово и используют оккупацию Угледара для продвижения в Курахово, но продвижение россиян стоит им потери значительного количества личного состава и бронетехники.

По мнению экспертов ISW, способность ВСУ не дать врагу захватить Покровск до сих пор заставило российскую армию направить свои усилия на продвижение на, вероятно, "наименее значимом с точки зрения оперативности секторе линии фронта". И это положительный показатель способности Украины продолжать борьбу в этой войне, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается Украина.

Армия РФ проводит две наступательные операции

Сейчас оккупанты пытаются провести две одновременные и сопровождающие наступательные операции, которые направлены на захват Покровска путем поворотного маневра через Селидово и выравнивание линии фронта от Покровска до Ясной Поляны, чтобы разрушить "выступ" ВСУ к западу от Донецка, и создать условия для будущего наступления в Донецкой области.

"Пока украинским защитникам удалось отвлечь российские силы от прямого наступления на Покровск и убедить российское военное командование потратить живую силу, технику и время на менее значимые с оперативной точки зрения достижения в западной части Донецкой области", - пишут аналитики ISW.

Отмечается также, что Силам обороны Украины удалось остановить основные наступательные усилия РФ во время кампании лето-осень 2024 года, и заставить российское военное командование потратить значительные ресурсы и время на наступление, которое не приблизило захватчиков географически ближе к их главной оперативной цели - выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупантам, среди прочего, важен захват Покровска, что является основной оперативной целью в военной кампании РФ на востоке Украины.

Покровск Инфографика
Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ситуация на Донбассе - последние новости

Обстановка в Покровске Донецкой области тяжелая, но контролируемая. Войска агрессора России атакуют и пытаются создать ударный кулак, чтобы потом развить наступление. Местные власти работают над эвакуацией гражданского населения.

Негативные тенденции на поле боя фиксируются на Покровском и Торецком направлениях. Если войска агрессора России оккупируют Покровск, для них откроется множество возможностей, чтобы продвигаться дальше. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Российская оккупационная армия захватила Ровнополь в Донецкой области, а также продвинулась в районе семи других населенных пунктов. Об этом сообщили аналитки мониторингового канала DeepState.

Главред писал, что враг готовит два варианта окружения Курахово - по малому радиусу (в районе Успеновки), и по большому, который формируется с юга, севера и востока. Вероятно, украинским военным придется выйти из города.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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