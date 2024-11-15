Чем Украине грозит потеря Курахово: эксперт озвучил неутешительный сценарий

По мнению обозревателя, после выхода ВСУ из Курахово значительная часть юга Донетчины, очевидно, будет под контролем россиян.

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Враг пытается окружить Курахово / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот с deepstatemap

Коротко:

Враг попытается окружить Курахово с нескольких сторон

Если ВСУ выйдут из города, тогда Покровск будет под угрозой

Враг готовит два варианта окружения Курахово - по малому радиусу (в районе Успеновки), и по большому, который формируется с юга, севера и востока. Вероятно, украинским военным придется выйти из города. Такое мнение высказал военный эксперт Денис Попович в эфире "Громадського радіо".

Он отметил, что если Силы обороны Украины выйдут из Курахово, то для Покровска угроза существенно увеличится.

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Также Попович добавляет, если после выхода ВСУ из Курахово значительная часть юга Донецкой области, очевидно, будет под контролем оккупантов. Таким образом, армия РФ приблизится к границам Запорожской области.

"Хватит ли ему времени до Нового года захватить Покровск? У меня большие сомнения. Но каждый день, когда наши сдерживают врага под Курахово, дает возможность укрепить Покровское направление, дает возможность укрепить направление на Днепропетровщине. Также есть возможность укрепить Запорожское направление", - подчеркнул обозреватель.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что российские оккупанты начали активные наступательные операции на Запорожском направлении. В частности, враг активизировался на Времовском выступе. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские войска еще только готовятся к активизации штурмов, но ежедневно проводят несколько атак, пытаясь выявить огневые точки украинской обороны для их дальнейшего поражения во время стандартных штурмов.

Как ранее писал Главред со ссылкой на аналитика BILD Юлиана Рёпке, армия страны-агрессора России во время своего наступления продвинулась на 2,5 км к центру города Торецк Донецкой области. Сейчас оккупанты контролируют уже около 70% территории города.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что российские оккупанты продвигаются на фронте. В частности, до Днепропетровской области им осталось 9 километров.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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