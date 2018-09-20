Журналист сказал, когда Россия уйдет из Крыма и с Донбасса

20 сентября 2018, 05:14

РФ может быть переформатирована, полагает Портников.

Журналист полагает, что РФ уйдет с Донбасса, из Крыма только, когда рухнет
РФ уйдет с Донбасса, из Крыма только, когда рухнет, полагает журналист / Reuters

Украинский журналист, публицист Виталий Портников считает, что Российская Федерация уйдет из Крыма и с Донбасса только, когда рухнет.

Украине нужно определиться — отгородиться от РФ или пойти на диффузию (проникновение одного вещества в другое при их соприкосновении — Ред.) с мафией, рассказал журналист в интервью Ukrlife.TV.

"Россия уйдет с Донбасса, из Крыма… только, когда рухнет. До этого дня не будет никакого восстановления территориальной целостности Украины. Вот столько, сколько это государство будет так стоять, вот столько там будет российский солдат", — отметил собеседник.

По его словам, "тридцать лет просуществует — тридцать лет будет конфликт, пятьдесят — пятьдесят лет будет конфликт".

"И опять-таки наш выбор — либо мы четко проводим там линию, и мы понимаем, что мы должны работать не просто на ослабление России, а на ослабление всех наших связей с Россией, что у нас там просто начитается Азия — и стена. Никакого железнодорожного сообщения,… минимальные экономические связи…", — добавил Портников. 

"Либо мы устраиваем себе диффузию с мафией, и тогда просто все возвращается на круги своя… я совершенно не сомневаюсь, что мы дождемся либо переформатирования России, либо краха России, но это вопрос наших нервов", — заявил публицист.

Ранее Виталий Портников выразил мнение, что западным партнерам Украины страна не нужна в Европейском Союзе и в НАТО, они хотят додержать украинское государство "в холодильнике", а потом "к чертовой матери отдать России".

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Донбасс Россия Крым Виталий Портников
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