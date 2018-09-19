"К чертовой матери отдать России". Журналист считает, что Украина не нужна партнерам с Запада в ЕС

19 сентября 2018, 12:19

Украинское государство является заложником ситуации, полагает Портников.

Журналист полагает, что Западные партнеры Украины хотят додержать страну
Западные партнеры Украины хотят додержать страну "в холодильнике", а потом "к чертовой матери отдать России", полагает журналист / Reuters

Журналист, публицист Виталий Портников заявил, что западным партнерам Украины страна не нужна в Европейском Союзе и в НАТО.

Западные партнеры хотят додержать украинское государство "в холодильнике", а потом "к чертовой матери отдать России", рассказал журналист в интервью Ukrlife.TV.

"… Наши западные партнеры хотят одного — додержать Украину в холодильнике, чтобы она никуда не двинулась до момента, пока они не смогут образумить Россию, пока они не смогут сменить там режим, и тогда они смогут эту Украину этой России спокойно отдать к чертовой матери, больше никогда о ней не думать", — отметил собеседник.

По его словам, для партнеров с Запада "главная цель — это чтобы с Россией да установить нормальные отношения". "Да, сейчас там сумасшедший режим, сейчас там агрессивный режим… Украина — просто заложник этой ситуации, вот такая вот посылка в холодильнике…", — добавил публицист.

"Поэтому они нам говорят: "Почему мы не хотим вас интегрировать? Да вы должны бороться с коррупцией". Во-первых, это то, что им диктует Москва многим, потому что они просто деньги из Москвы получают, а во-вторых это то, что они хотят на самом деле", — сказал Портников.

"Большая часть наших западных партнеров, особенно в Европе, хочет одного — ни в коем случае не обострить отношения с Россией так, чтобы потом не удалось с ней опять слиться в экстазе. Они ждут человека с демократией в сердце… который позволит им сохранить лицо. Этому человеку они отдадут Украину, Беларусь, Казахстан, все, что он захочет… Вот наша главная задача — не дать им это сделать…", — подчеркнул журналист.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер говорил, что Россия с помощью "ДНР" и "ЛНР" и конфликта на Донбассе пытается давить на Украину, РФ хочет опять получить украинское правительство, которые бы находилось в российской орбите влияния.

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Россия Украина Запад Виталий Портников партнеры
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