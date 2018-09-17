Путин превращается в главу русской церкви

Виталий Портников

Публицист, журналист

17 сентября 2018, 13:02

Синод РПЦ стал сеансом саморазоблачения для людей, которые ставят интересы российской власти выше интересов своих верующих и даже самой веры.

Путин, церковь
Путин превращается в главу русской церкви / Reuters

После внеочередного заседания синода Русской православной церкви стало известно, что Московский патриарх Кирилл перестанет вспоминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужения, а священники РПЦ не будут больше молиться со священниками Константинопольского патриархата и оставят все религиозные организации, в которых есть представители этой церкви.

Евхаристическое общение - то есть возможность для прихожан обоих церквей молиться в храмах друг друга - пока не прекращено. Но стоит учесть, что эти меры московский Синод одобрил еще до предоставления Вселенским патриархом автокефалии православной церкви Украины. Можно представить себе, что будет потом.

Читайте такжеПутин передал Украине ультиматумНе стоит искать в действиях патриарха Кирилла и синода РПЦ логику - тем более, что решение синода, судя по лексике, пишут не в резиденции патриарха в Чистом переулке, а в администрации российского президента Владимира Путина, который понемногу превращается в фактического главу русской церкви, оттесняя и Кирилла, и других церковников.

Но все же напомним читателю, что все последние десятилетия Москва оправдывала трагический для многих прихожан раскол в украинском православии именно тем, что она защищает каноническую веру и единство мирового православия. А сейчас, когда созрели все условия для преодоления раскола в украинской церкви, когда Вселенский патриарх нашел формулу единства для всех православных верующих, РПЦ инициирует раскол в том же мировом православии и готова превратить в раскольников верных своей церкви в Украине - УПЦ (Московского патриархата ).

Читайте такжеПутину уже плевать на КрымВозникает закономерное подозрение, что для РПЦ было важным не мировое православие, не каноничность, не связь с Константинопольским патриархатом, а сохранение российского политического влияния в Украине, для которого беззастенчиво использовались все эти аргументы. Потому что, если было бы иначе, синод РПЦ сейчас думал бы не о том, как "наказать" Константинопольский патриархат, а о том, как принять участие в преодолении церковного раскола в Украине и создании единой поместной церкви в этой стране. Синод стал сеансом саморазоблачения для людей, которые ставят интересы российской власти и ее имперские фантазии выше интересов своих верующих и даже самой веры.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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