Волкер рассказал о просчете России по Украине

Россия просчиталась, пытаясь давить на Украину, считает Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что Российская Федерация с помощью "ДНР" и "ЛНР" и конфликта на Донбассе пытается давить на Украину.

РФ хочет опять получить украинское правительство, которые бы находилось в российской орбите влияния, но страна просчиталась в том, что, делая все это, она получает противоположный результат, рассказал спецпредставитель в интервью "РБК-Украина".

"Минские соглашения, которые подписала и Россия, четко указывают, что весь Донбасс является территорией Украины, там нет места для "республик", — отметил собеседник агентства.

По его словам, вторжение РФ на украинскую территорию и оккупация ее части (в 2014-м году — Ред.) породили еще более единую, прозападную, националистическую и антироссийскую Украину, чем когда-либо.

"Их стратегия (россиян — Ред.) оказалась проигрышной. И сейчас они надеются на выгодный им результат на будущих выборах в Украине. И, опять-таки, я думаю, что они просчитаются. Страна меняется, ни один политик не имеет шансов победить на выборах и управлять страной, если он откажется от Крыма и Донбасса, от европейского пути развития", — добавил дипломат.

Ранее Курт Волкер говорил, что Россия и подконтрольные ей силы на востоке украинского государства хотят скрыть созданную ими там гуманитарную, а также экономическую катастрофу.