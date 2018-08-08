В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе

Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что РФ и подконтрольные ей силы на Донбассе желают всеми средствами скрыть созданную ими гуманитарную и экономическую катастрофу.

Соответствующее сообщение американский дипломат написал на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter.

«Россия и ее силы постоянно блокируют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в нарушение своих обязательств. Россия не хочет, чтобы мир увидел, что она создала гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе. Пришло время для мира в Украине», − говорится в тексте.

Таким образом дипломат отреагировал на заявление представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в соцсети Facebook, в котором говорилось об ограничении боевиками «Л/ДНР» им доступа на оккупированную часть Донетчины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Волкер оценил вероятность предложенного Путиным референдума на Донбассе.