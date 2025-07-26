Кристина Агилера ошеломила смелой фотосессией

Кристина Агилера не устает удивлять поклонников своей фигурой.

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Кристина Агилера поразила похудением / Коллаж Главред, фото Instagram/xtina

Кратко:

Какой образ повторила певица

Как она выглядит

Американская певица Кристина Агилера продемонстрировала свою ослепительную фигуру в Instagram, опубликовав серию пикантных фотографий в стрингах и нижнем белье.

Исполнительница хита "Леди Мармелад" показала свои фирменные светлые волосы, уложенные в свободные локоны, и ошеломила всех своим темным макияжем, принимая несколько поз.

видео дня

"Высший пилотаж", — подписала она фотографии, добавив эмодзи в виде бокала для мартини.

Кристина Агилера / instagram.com/xtina/

Смелые фото певицы можно посмотреть тут

Ранее на этой неделе 44-летняя исполнительница произвела фурор в интернете, когда обратилась к архивам Versace, чтобы воссоздать свое культовое зеленое платье-корсет со шнуровкой для участия в мюзикле "Бурлеск" — сценической адаптации ее фильма 2010 года "Бурлеск".

22 года назад она появилась в том же образе в рекламной кампании итальянского модного дома.

Кристина Агилера / Instagram

Агилера является исполнительным продюсером мюзикла и, конечно же, снялась в фильме вместе с Шер.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.

Ранее американская певица, которая без конца и края попадает в скандалы, Бритни Спирс, решила высказать свое мнение относительно внешности другой популярной певицы Кристины Агилеры.

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