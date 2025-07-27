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Как выступать публично и не бояться: секреты успешного спикера

Анна Ярославская
27 июля 2025, 04:02
58
Эксперт по этикету назвала четыре аспекта, которые сделают ваше выступление на публике запоминающимся.
Джамила Мусаева
Джамила Мусаева рассказала, как выступать публично и не бояться / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как называется страх публичных выступлений
  • Как правильно выступать публично
  • Почему важно отрепетировать свою речь

Быть блогером или коучем - очень популярное занятие в современном мире. Но не у каждого получится легко и непринужденно говорить на камеру или выступать перед публикой.

Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева на своем Youtube-канале рассказала, как правильно выступать публично.

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Важные принципы публичного выступления

Мусаева рассказала, что публичное выступление зародилось в Древнем Египте, но как искусство сформировалось в Древней Греции. Затем оно развивалось в Древнем Риме, где оратор Цицерон стал символом риторического мастерства. Со времён античности искусство речи стало важнейшей частью образования и воспитания личности.

Если вы выступаете перед публикой, ваша речь прежде всего должна быть структурированной и преследовать одну из трех главных целей:

  • информировать — передать знания или данные по теме;
  • повлиять на мнение слушателей, изменить их точку зрения;
  • развлекать, вызвать интерес, смех или эмоциональный отклик.

Иногда выступления могут совмещать эти цели — например, одновременно информировать и убеждать.

Почему тяжело выступать на публике

Испытывать страх из-за выступления перед публикой вполне нормально и естественно.

Мы боимся ошибиться и быть осмеянными или быть недостаточно компетентными. Также у нас могут быть опасения, что мы покажемся аудитории неуверенными в себе. Также всегда есть риск столкнуться с более знающими слушателями, которые могут задать вопрос, на который мы не сможем ответить.

Боязнь публичных выступлений называется глоссофобией. Это форма тревожного расстройства, а не болезнь. Глоссофобию можно преодолеть с помощью подготовки и практики.

Как выступать публично и не бояться

Чтобы не бояться аудитории, нужно подготовиться к выступлению.

Правило №1. Изучите свою аудиторию: возраст, пол, культуру, уровень образования, интересы. Это поможет адаптировать стиль и язык.

Примеры и лексика должны быть релевантны и понятны вашей аудитории.

Используйте личные истории и общие точки соприкосновения для установления доверия.

Правило №2. Тщательно изучите тему.

Важно не просто запомнить факты - нужно почувствовать тему. Настоящий интерес и страсть заразительны. Даже без большого количества данных, ваша энергия способна вовлечь аудиторию.

Правило №3. Структурируйте речь. Она должна состоять из нескольких частей:

  • Вступление: зацепите внимание (вопрос, история, цитата).
  • Основная часть: одна главная идея плюс три подкрепляющих примера.
  • Заключение: вдохновляющее, вызывающее эмоции и размышления.

Мусаева советует использовать риторические приёмы, например, анафору — повторение ключевой фразы для усиления эффекта.

В качестве примера эксперт привела знаменитую фразу из речи Мартина Лютера Кинга, произнесенной 28 августа 1963 года во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу. В своей речи Кинг многократно повторял фразу "I have a dream". Эта фраза стала символом борьбы за гражданские права и равенство в США.

Правило №4. Ваше тело — часть речи. Жесты, мимика, осанка, перемещение по сцене, зрительный контакт — всё это влияет на аудиторию.

Основные советы:

  • улыбайтесь;
  • демонстрируйте ладони (символ открытости);
  • используйте жесты осознанно;
  • не застывайте на месте, но и не бегайте;
  • поддерживайте визуальный контакт со всеми секциями зала.

Чтобы чувствовать себя уверенно, репетируйте свою речь перед зеркалом, перед друзьями, по Zoom. Выступления лучших ораторов отрепетированы до мелочей.

Найдите себе ролевую модель. Ваш любимый оратор, его стиль речи, осанка, жесты могут вдохновить вас.

Мусаева также добавила, что уверенность приходит с опытом. Это важно помнить и не сдаваться в начале пути.

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Кто такая Джамила Мусаева

Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.

"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.

Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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