Волкер дал Киеву совет по Донбассу

По мнению спецпредставителя Госдепа, "любое правительства Украины должно рассматривать дончан как своих граждан".
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен сделать все необходимое для нормализации жизни граждан страны, проживающих на Донбассе.
"Нам нужно думать о людях. Они украинские граждане, и вне зависимости от того, создают они проблемы или нет, любое правительство Украины должно рассматривать их как своих граждан и сделать все, чтобы их жизнь нормализовалась", - цитирует спецпредставителя ТАСС.
Накануне Курт Волкер сравнил войну на Донбассе с резней в Сребренице в 90-х годах прошлого века - самым большим массовым убийством в Европе после Второй мировой войны.
"Более 10 тысяч человек погибли - это больше, чем в Сребренице. Более 1,5 миллиона человек были перемещены. Это, наверное, самое большое перемещение европейского населения со времени Второй мировой войны", - отметил он.