Волкер дал Киеву совет по Донбассу

Курт Волкер / "5 канал"

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен сделать все необходимое для нормализации жизни граждан страны, проживающих на Донбассе.

"Нам нужно думать о людях. Они украинские граждане, и вне зависимости от того, создают они проблемы или нет, любое правительство Украины должно рассматривать их как своих граждан и сделать все, чтобы их жизнь нормализовалась", - цитирует спецпредставителя ТАСС.

Накануне Курт Волкер сравнил войну на Донбассе с резней в Сребренице в 90-х годах прошлого века - самым большим массовым убийством в Европе после Второй мировой войны.

"Более 10 тысяч человек погибли - это больше, чем в Сребренице. Более 1,5 миллиона человек были перемещены. Это, наверное, самое большое перемещение европейского населения со времени Второй мировой войны", - отметил он.