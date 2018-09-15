Волкер сравнил войну на Донбассе с резней в Боснии

Курт Волкер отметил, что донбасский конфликт продолжается / 5 канала

С 2014 года в вооруженном конфликте на территории Донбасса погибло больше людей, чем во время резни в боснийской Сребренице.

"Более 10 тысяч человек погибли - это больше, чем в Сребренице. Более 1,5 миллиона человек были перемещены. Это, наверное, самое большое перемещение европейского населения со времени Второй мировой войны", - заявил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер на конференции в Киеве, передает УНИАН.

Спецпредставитель отметил, что этот конфликт еще не завершился, он заморожен и "он продолжается в течение четырех лет и продолжается каждый день, каждую ночь".

Также он отметил, что в среднем каждые три дня на Донбассе погибает один украинский боец.

Резня в Сребренице - один из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, совершенное в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995, заключавшийся в спланированном массовом убийстве боснийскими сербами около 8000 боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет. Резня произошла в районе боснийского города Сребреница после его захвата Войском Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича при соучастии военизированного формирования "Скорпионы" под контролем Министерства внутренних дел Сербии.

Напомним, ранее Волкер заявил о том, что РФ решила не делать попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а будет ждать результатов выборов в Украине.

Как известно, недавно в ООН призвали украинскую власть обеспечить выполнение решения Верховного суда Украины относительно выплаты пенсий как внутренне перемещенным лицам, так и жителям неконтролируемых правительством территорий восточной Украины.