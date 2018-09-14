Волкер обвинил власть Украины: мало делает для граждан на неконтролируемой территории

14 сентября 2018, 16:10

Украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта, заявил Курт Волкер.

Курт Волкер
Курт Волкер / 5 канал

По словам специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, официальный Киев делает недостаточно для соотечественников, которые живут на контролируемых "ДНР" и "ЛНР" территориях.

Украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта, заявил он в интервью "Радио Свобода".

Он также высказал мнение о том, что идеи по реинтеграции оккупированных территорий "не имеют мощной политической поддержки, и есть мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства".

"Это постыдно потому, что эти люди (живут на контролируемых гибридными силами территориях – ред.) прошли много чего. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", – подчеркнул Волкер.

Американский дипломат также добавил, что Украина должна сотрудничать с Красным Крестом, чтобы помочь получать государственные пенсии людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями для передвижения.

Напомним, ранее Волкер заявил о том, что РФ решила не делать попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а будет ждать результатов выборов в Украине.

Как известно, недавно в ООН призвали украинскую власть обеспечить выполнение решения Верховного суда Украины относительно выплаты пенсий как внутренне перемещенным лицам, так и жителям неконтролируемых правительством территорий восточной Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Украина Курт Волкер
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:02
Стала известна причина отмены поездки Собчак в Украину
17:00
"Как на иконе": Ольга Бузова возмутила фанатов фото в образе богини
16:56
По цене "Мерседеса": в Украине последний iPhone предлагают купить больше чем за 120 тыс. грн Фото
16:31
"Дно пробито": сеть жестко прошлась по новому клипу Киркорова и Крида Видео
16:14
"Ей нужна она". В Сеть выложили снятый в Киеве откровенный фотопроект о сексе девушек Фото
16:10
Волкер обвинил власть Украины: мало делает для граждан на неконтролируемой территории
15:51
Скандал в Киеве: в детсадах воспитанников кормили гнилым мясом
15:44
"НАБУ" открыло дело против Антона Геращенко - СМИ
15:24
В Азовском море Россия устроила провокацию с опасными маневрами возле украинского корабля Фото Видео
15:19
"Неожиданно": Потап удивил фанатов изменениями во внешности
14:56
"Наконец Путин что-то решил": патриарх Кирилл собрал срочное совещание по автокефалии в Украине Видео
14:49
"После выборов у меня все будет хорошо": Порошенко дал интервью Washington Post
14:45
"'Впаривают пургу!": Ницой обрушилась на Министерство образования с новыми обвинениями
14:37
Порошенко поменял правила службы в украинской армии
14:14
Обвинения в незаконном обогащении: суд принял решение по делу Омеляна Видео
14:10
Лапал за попу и страстно целовал: звезда "Такси" изменил супруге с российской моделью plus-size Видео
13:52
Украина подписала с ЕС кредитное соглашение о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро
13:42
Беременные модели, красотки plus-size и сестры Хадид: Рианна представила универсальную линию нижнего белья Фото
13:40
Астролог рассказал, когда Украина станет членом ЕС
13:25
СМИ узнали, на чем зарабатывает резиденция Порошенко Видео
13:21
У Кличко объяснили, что ускорит возвращение киевлянам горячей воды
13:14
Суд по "долгу Януковича": Украина выиграла апелляцию в английском суде
13:11
"Что Вы мне горбатую гору лепите": Сеть продолжает "пылать" сарказмом по интервью Петрова и Боширова
13:09
Маша Ефросинина поразила поклонников изысканным платьем с глубоким декольте Видео
12:54
Ажиотаж вокруг IKEA в Украине: в Сети волна шуток и фотожаб Фото
12:50
В России не будет "майдана", и в этом главная ее проблема мнение
12:38
"Как труп невесты": Анджелина Джоли ужаснула истощенным видом Фото
12:20
"Новый хит на всех свадьбах": Потап и Олег Винник неожиданно выпустили совместный трек Видео
12:17
СМИ заподозрили Минфин в поддержке нелегального игорного бизнеса
11:58
В УПЦ КП рассказали, кто должен возглавить украинскую церковь после томоса об автокефалии
11:55
"До свидания, наш ласковый миша": Порошенко рассказал о НАТО и "прощании" с Москвой Видео
11:54
Православный Новый год: история праздника, традиции и приметы
11:47
Фантастическая тварь и как ее укрощают. В прокат вышел новый "Хищник" Фото Видео
11:42
Рассекречено имя новорожденного сына Светланы Тарабаровой
11:28
Алла Пугачева напугала младшую дочь Видео
11:15
"Оккупанты устроили геноцид". Армянск накрыла новая волна кислоты — блогер Видео
11:09
В Раде предложили взять министра Омеляна на поруки
11:07
Порошенко и Ко нагло вытаскивают деньги из карманов украинцев - Укроп
10:50
Массовое отравление школьников в Днепре: количество пострадавших возросло Видео
10:47
В Нидерландах "повязали" россиян-"шпионов" по делу Скрипалей - СМИ
10:39
Девушка дня Instagram: жгучая эротическая модель из Украины Ксения Красивчик Фото
10:25
Синоптики предупредили о грозах, ливнях и граде в ряде областей Украины Видео
10:06
"Штатные ситуации": Прилепин прокомментировал сведения об разоружении своего батальона в "ДНР"
10:00
"Не меняется". Бритни Спирс покрасовалась в топике и короткой юбочке Видео
09:46
Не Украина отрезала Крым от воды, а Россия - Климкин
09:41
Азовское и Черное море будут охранять сотни украинских спецназовцев Видео
09:20
Гроза, снижение температуры. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных Видео
09:15
Почему Украина стала страной гоп-стопа мнение
09:10
Прокачаем этот мозг. Супрун рассказала украинцам, как можно поумнеть
09:00
Древний город, воздушные шары. Одесская Барби показала фото в облегающем наряде
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять