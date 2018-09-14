Волкер обвинил власть Украины: мало делает для граждан на неконтролируемой территории

Курт Волкер / 5 канал

По словам специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, официальный Киев делает недостаточно для соотечественников, которые живут на контролируемых "ДНР" и "ЛНР" территориях.

Украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта, заявил он в интервью "Радио Свобода".

Он также высказал мнение о том, что идеи по реинтеграции оккупированных территорий "не имеют мощной политической поддержки, и есть мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства".

"Это постыдно потому, что эти люди (живут на контролируемых гибридными силами территориях – ред.) прошли много чего. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", – подчеркнул Волкер.

Американский дипломат также добавил, что Украина должна сотрудничать с Красным Крестом, чтобы помочь получать государственные пенсии людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями для передвижения.

Напомним, ранее Волкер заявил о том, что РФ решила не делать попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а будет ждать результатов выборов в Украине.

Как известно, недавно в ООН призвали украинскую власть обеспечить выполнение решения Верховного суда Украины относительно выплаты пенсий как внутренне перемещенным лицам, так и жителям неконтролируемых правительством территорий восточной Украины.