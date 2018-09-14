Волкер обвинил власть Украины: мало делает для граждан на неконтролируемой территории

Украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта, заявил Курт Волкер.
По словам специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, официальный Киев делает недостаточно для соотечественников, которые живут на контролируемых "ДНР" и "ЛНР" территориях.
Украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта, заявил он в интервью "Радио Свобода".
Он также высказал мнение о том, что идеи по реинтеграции оккупированных территорий "не имеют мощной политической поддержки, и есть мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства".
"Это постыдно потому, что эти люди (живут на контролируемых гибридными силами территориях – ред.) прошли много чего. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", – подчеркнул Волкер.
Американский дипломат также добавил, что Украина должна сотрудничать с Красным Крестом, чтобы помочь получать государственные пенсии людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями для передвижения.
Напомним, ранее Волкер заявил о том, что РФ решила не делать попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а будет ждать результатов выборов в Украине.
Как известно, недавно в ООН призвали украинскую власть обеспечить выполнение решения Верховного суда Украины относительно выплаты пенсий как внутренне перемещенным лицам, так и жителям неконтролируемых правительством территорий восточной Украины.