Волкер спрогнозировал действия России по Донбассу

Спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что россияне находятся на украинской территории.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что власти Российской Федерации решили не делать попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а станут ждать результатов выборов в Украине (запланированы в 2019 году).
Россияне едва ли сделали что-то в последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону мир и безопасность, рассказал спецпредставитель в интервью Deutsche Welle.
"Но они продолжают винить Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию — это россияне находятся на украинской территории", — отметил собеседник.
Ранее Курт Волкер говорил, что Россия и подконтрольные ей силы на востоке украинского государства хотят скрыть созданную ими там гуманитарную, а также экономическую катастрофу.