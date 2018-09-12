Волкер спрогнозировал действия России по Донбассу

РФ не будет делать попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а станет ждать результатов выборов в Украине, полагает Курт Волкер / 112.ua

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что власти Российской Федерации решили не делать попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а станут ждать результатов выборов в Украине (запланированы в 2019 году).

Россияне едва ли сделали что-то в последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону мир и безопасность, рассказал спецпредставитель в интервью Deutsche Welle.

"Но они продолжают винить Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию — это россияне находятся на украинской территории", — отметил собеседник.

Ранее Курт Волкер говорил, что Россия и подконтрольные ей силы на востоке украинского государства хотят скрыть созданную ими там гуманитарную, а также экономическую катастрофу.