"Они сдохнут, а россияне попадут в рай": Путин рассказал, что случится после начала ядерной войны

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи заявил о том, что те, кто применит ядерное оружие против России,"просто сдохнут", а "россияне попадут в рай".

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", —цитирует российского лидера "Russia Today".

Путин также подчеркнул, что ядерная война будет всемирной катастрофой и РФ никак не может ее начать

"Конечно, это катастрофа всемирная, но я повторяю: мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара", — подытожил президент России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский журналист-оппозиционер дал прогноз по поводу того, когда Путин уйдет из власти.