"До последнего вздоха": журналист спрогнозировал, когда Путин уйдет из власти

При жизни Владимир Путин будет у власти всегда, полагает журналист / Reuters

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник считает, что президент РФ Владимир Путин, пока жив, будет при власти всегда, его можно только вынести вперед ногами.

Глава России вцепился и будет творчески работать до последнего вздоха, рассказал литератор во время чата на "Главреде".

"Такая Россия, которая существует сегодня — нищая, уродливая, забитая — есть, пока есть Путин. Не будет Путина — не будет такой России. Она будет другой. Владимир Владимирович, пока жив, будет при власти всегда", — отметил собеседник.

По его словам, другой вопрос — что российский лидер может для себя придумать после 2024 года (тогда перестанут действовать его президентские полномочия — Ред.).

Читайте такжеРоссийский журналист сказал, чего Путин хочет по Украине"А придумает он какую-то гибридную роль Дэн Сяопина (китайский политик, никогда не занимал пост руководителя страны, но фактически руководил ею с конца 1970-х до начала 1990-х годов — Ред.) — такой великий почетный старец, которому подчиняется армия, менты, ФСБ и прочие", — добавил журналист.

"То есть можно сделать президента чисто декоративной фигурой (да и пусть им будет кто угодно!) и при этом придумать какую-то надпрезидентскую надстройку. Например, великий гениальный супер-пупер всех времен и народов политический старец. Я не знаю, как это можно назвать, но они придумают — пару дорожек освоят и что-нибудь придумают", — заявил Сотник.

Публицист полагает, что "Путина заменить может только Владимир Путин". "О преемниках вопрос сразу же снимается, потому что Путин — это наше все, наше навсегда и наше навечно. В общем, кто не хочет Путина — вешайтесь, потому что он будет навсегда", — сказал журналист.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что командующий войсками Росгвардии генерал Виктор Золотов является преемником Владимира Путина.