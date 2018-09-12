Российский социолог назвал преемника Путина

В системе власти РФ президент — гопник №1, отметил эксперт.
Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что командующий войсками Росгвардии генерал Виктор Золотов является преемником президента РФ Владимира Путина.
В стране командующего начали раскручивать, написал эксперт на своей странице в Facebook.
"Золотов — преемник Путина. И это начало его раскрутки (генерал вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "отбивную" — Ред.). Что-то типа путинского "мочить с сортире"…", — отметил социолог.
По его словам, командующий является идеальным преемником для лидера России. "В этой системе президент — гопник №1, самый наглый, хамоватый, агрессивный среди остальных гопников. Теперь Золотов легко может претендовать на это место", — добавил публицист.
Ранее Игорь Эйдман выразил мнение, что депутат Госдумы, глава Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский является последней крапленой картой властей государства.