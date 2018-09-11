Эксперт рассказал о последней "крапленой карте" властей России

11 сентября 2018, 08:42

Власти страны достают меченую карту из рукава в особенно стремных ситуациях, отметил социолог.

Эксперт считает, что Владимир Жириновский — последняя крапленая карта властей России
Владимир Жириновский — последняя крапленая карта властей России, полагает эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что депутат Госдумы, глава Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский является последней крапленой картой властей страны.

Власти достают меченую карту из рукава в особенно стремных ситуациях, и если она бита — значит их дело совсем швах (плохо), написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Агента Жириновского уже выпускали на московскую арену убалтывать протестующую толпу во время августовского путча 91 года. И тогда, как и вчера (в воскресенье, 9 сентября, в России в этот день прошли митинги — Ред.), его тоже чуть не побили. История повторяется. Жириновский — последняя крапленная карта российских властей…", — отметил автор.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в ряде российских городов проходили митинги против повышения пенсионного возраста. По данным правозащитников, всего в стране задержали 839 человек.

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Россия митинг Владимир Жириновский Игорь Эйдман
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