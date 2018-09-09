Избитый Жириновским на митинге протестующий оказался украинцем

Потерпевший уже написал заявление в полицию.
Протестующий, которого на митинге против повышения пенсионного возраста 9 сентября избил лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский, окахался украинцем.
Потерпевший написал, что "вступил в дискуссию с Жириновским В.В, в которой высказывал свое мнение относительно некоторых вопросов", после чего со стороны лидера либералов и его охраны последовали толчки, а потом Жириновский ударил его по лицу. Фотографию заявления в полицию и паспорта пострадавшего публикует Telegram-канал 112.
Характерно, что на сайте ЛДПР драку уже раздули в "украинскую провокацию".
"Многие заметили, что у этого провокатора торчал из штанов сине-желтый украинский паспорт. Получается, в Киеве совсем обнаглели. Сначала разрушили, разворовали собственную страну. А теперь засылают своих агентов-провокаторов на митинги в Москву!" - заявляют на партийном сайте, мудро не упоминая, что инициатором скандала выступил сам Жириновский.
Читайте такжеЖириновский предложил засудить ЕС на невероятно громадную сумму за строительство коммунизма в РФТакже в заявлении партии отмечается, что оппонент Жириновского пытался перевести дискуссию "на подзаборный уровень, начал выкрикивать матерные слова и личные оскорбления".
Напомним, в воскресенье, 9 сентября, в центре Москвы лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил протестную акцию против пенсионной реформы, где угодил в очередной скандал.