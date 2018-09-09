"Ты сегодня сдохнешь!": Жириновский полез в драку после того, как его назвали "го*ном"

Владимир Жириновский / Vesti-ua.net

В воскресенье, 9 сентября, в центре Москвы лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил протестную акцию против пенсионной реформы, где угодил в очередной скандал.

Жириновский убеждал протестующих в том, что ЛДПР голосовала против пенсионной реформы, а в реформе виноваты коммунисты, при этом участники акции протеста выразили свое возмущение из-за таких слов Жириновского и начали выкрикивать в его адрес: "Клоун!" и "Позор!", пишет "Дождь".

В то же время на опубликованном видео Жириновский ругается с одним из протестующих, требует предъявить документы, наносит ему удары, а также угрожает расправой.

"Ты сегодня сдохнешь!", - кричит лидер ЛДПР участнику митинга.

"Жириновский устроил драку на Пушкинской. Потому что кто-то назвал его г**ном", - пояснил ситуацию в своем Telegram-канале "Лентач".

Напомним, ранее Жириновского облили пивом на улице в центре Москвы.