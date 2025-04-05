Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Отправка миротворцев в Украину: решится ли Европа на такой шаг

Мария Николишин
5 апреля 2025, 03:30
4
Бывший посол подчеркнул, что сейчас ключевая цель - остановить Путина.
Отправка миротворцев в Украину: решится ли Европа на такой шаг
Состоится ли отправка миротворцев в Украину / коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Ключевые тезисы:

  • Большинство стран пока не поддерживают отправку миротворцев в Украину
  • Ключевая роль миссии - обеспечение и соблюдение перемирия
  • Очень важно, где эти силы будут размещаться

Бывший посол Украины во Франции и США Олег Шамшур рассказал, реальна ли перспектива появления миротворцев в Украине.

По его словам, сегодня это очень важный вопрос. Инициатива, мотором которой является Великобритания и Франция, может быть полезной для мобилизации поддержки Украины в дипломатической и политической плоскости. Но эффективность идеи вызывает серьезные сомнения с точки зрения ее практической реализации, потому что она не является консенсусной.

видео дня

"Большинство стран Евросоюза, европейских членов НАТО, пока не поддерживают эту инициативу. Ряд стран, включая Польшу, настроены к ней оппозиционно. После встречи "коалиции желающих" французский президент Эммануэль Макрон заявил, что предложение поддерживают Франция, Великобритания и некоторые европейские государства, которые он не назвал. Можно предположить, что это страны Балтии, возможно, скандинавские страны, или определенные другие государства", - сказал он в интервью Главреду.

Бывший посол подчеркнул, что очень важный момент - это сущность этой инициативы.

"Сам Макрон говорит, что это не миротворческая миссия, ее ключевая роль - обеспечение и соблюдение перемирия. Идея может быть реализована только после прекращения огня и достижения определенного перемирия. И встает вопрос, сможет ли "сила успокоения" (я называю ее "силой поддержки") выполнить свою главную функцию и обеспечить перемирие", - подчеркнул он.

По его мнению, для этого необходимо решить ряд вопросов, среди которых - количество военного контингента и логистика.

"Сейчас мы слышим от британцев, что они готовы отправить в Украину от 10 до 30 тысяч военных. Высказываются сомнения и относительно того, будет ли этого достаточно. Логистика и еще ряд проблем потребует привлечения еще большего количества людей. И главный вопрос - определение rules of engagement: полномочий и возможностей, которые будут предоставлены этой "силе успокоения" или "поддержки"", - говорит Шамшур.

Он также добавил, что если речь идет о чем-то вроде обычных сил по поддержанию мира под эгидой ООН, которые констатируют и концентрируют нарушения, прекращение огня или перемирие - это одна история. Миссия такого формата вряд ли будет сдерживающим фактором для Путина.

"А вот если эти силы будут иметь полномочия давать отпор провокациям и не допускать дальнейшего продвижения российских войск - уже другая ситуация. Кстати, Макрон как раз говорил о том, что у французского контингента в случае нападения будет возможность защищаться. Сейчас эти rules of engagement непонятны. Полномочия и возможности миссии должны быть проактивными, и тогда реализация идеи может действительно сыграть положительную роль", - отмечает бывший посол.

К тому же важно, по его словам, где эти силы будут размещаться.

"Сейчас мы слышим, что ни в коем случае не планируется их появление в прифронтовой зоне. Как в таком случае они будут сдерживать российскую агрессию - непонятно. Если иностранные силы будут дислоцироваться, например, в Мукачево или Львове, это также не сдержит Россию. Хочется надеяться, что во время переговоров с Британией и Францией по планированию миссии в Украине, будут определены места дислокации, которые будут давать возможность подразделениям действовать активно. Но пока это лишь инициатива на эфемерном уровне. И она не соответствует вызовам, которые сегодня стоят перед нами. Сейчас ключевая цель - остановить Путина. Перехватить военно-стратегическую инициативу и лишить его возможности диктовать нам условия потенциальных переговоров. От европейских партнеров нужны не инициативы, а сверхусилия, направленные на помощь Украине", - подытожил Шамшур.

Отправка миротворцев в Украину: решится ли Европа на такой шаг
Армии стран Европы / Инфографика: Главред

Отправка миротворцев в Украину - что известно

Как сообщал Главред, ЕС отказался от идеи отправки миротворцев в Украину и сосредоточился на других механизмах безопасности. Усилия по гарантиям безопасности для Украины смещаются от размещения войск к альтернативным решениям из-за политических и логистических трудностей, а также возможного сопротивления со стороны России и США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что растет количество стран, готовых поддержать Украину в различных сферах: кто-то - в воздухе, кто-то - средствами ПВО, некоторые готовы направить наземные войска, а другие - обеспечить безопасность на море.

Также сообщалось, что Франция рассматривает возможность размещения миротворческих сил в центральной Украине, в частности вдоль Днепра.

Читайте также:

Кто такой Олег Шамшур?

Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине миротворцы миротворческая миссия Олег Шамшур война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В четырех местах - пожары: после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА

В четырех местах - пожары: после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА

00:00Украина
РФ пытается выторговать у Запада замороженные активы: Зеленский рассказал

РФ пытается выторговать у Запада замороженные активы: Зеленский рассказал

22:52Политика
"Это просто нелюди": Зеленский сделал эмоциональное заявление на фоне атак РФ

"Это просто нелюди": Зеленский сделал эмоциональное заявление на фоне атак РФ

22:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 5 апреля: Близнецам - хорошее известие, Водолеям - интересный вечер

Гороскоп на сегодня 5 апреля: Близнецам - хорошее известие, Водолеям - интересный вечер

Где 3 различия между пандами: только самый внимательный их заметит

Где 3 различия между пандами: только самый внимательный их заметит

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

Налетят метели и ударят заморозки: какие области накроет зимняя погода

Налетят метели и ударят заморозки: какие области накроет зимняя погода

Хитрая проверка IQ: найдите ошибку в головоломке за 6 секунд

Хитрая проверка IQ: найдите ошибку в головоломке за 6 секунд

Последние новости

03:30

Отправка миротворцев в Украину: решится ли Европа на такой шаг

01:27

3 знака зодиака, у которых будет сложный 2025 год

00:45

Украина наймет "адвокатов" для подписания соглашение о ресурсах - Зеленский

00:00

В четырех местах - пожары: после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛАФото

04 апреля, пятница
23:40

Инструктор назвал ключевую причину провала на экзамене по вождению

Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕСУкраине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС
23:39

Не яйца: цены на важный продукт взлетели перед Пасхой

23:06

Эминему родили внука: все подробности

22:52

РФ пытается выторговать у Запада замороженные активы: Зеленский рассказал

22:52

Обстрел армией РФ Кривого Рога: главы МИД Чехии и Литвы шокированы ударом

Реклама
22:36

В Таиланде скончался российский рэппер, не приходя в сознание

22:22

Лучшее средство без химии: как отпугнуть пауков и жуков в домашних условиях

22:12

Украинцы сдерживают в Курской области 64 тысячи россиян – Зеленский

22:06

"Это просто нелюди": Зеленский сделал эмоциональное заявление на фоне атак РФФото

21:31

Жена Буданова тайно вылетала в США на лечение после отравления – СМИ

21:29

В Польше захотели заполучить одесский порт

20:29

"Просто по улице": Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому РогуФото

20:18

Банкоматы ПриватБанка не возвращают карточки: люди в ярости

19:54

Пугачева и Галкин пришли на спектакль и удивили своим поведением - детали

19:41

В Турции погибла Мисс Европа: убегала от полицииВидео

19:40

Германия тайно финансирует аналог Starlink для Украины – СМИ

Реклама
19:35

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранены более 50 человек, погибли детиФото

19:33

Мороз, снег и гололедица: синоптики назвали регионы, на которые налетит шторм

19:14

Усик - Дюбуа: известно, когда планируют провести бой

19:00

Трамп сделал ставку на хаос и крах цивилизациимнение

18:59

"Мы слышали, как мама звала дочь": удар БПЛА по Харькову забрал жизни всей семьиФотоВидео

18:49

Цена "тает на глазах": в Украине резко дешевеет один из основных овощей

18:22

"Не ест и не спит": жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье

18:08

"Это уже стыдно": Анастасия Цимбалару поразила своим признанием

17:46

Цена летит в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

17:41

В США уже поняли, что РФ не стремится к миру - Ермак

17:40

Доллар ушел в крутое пике: НБУ обвалил курс до самого низкого уровня за полгода

17:39

Контракт 18-24 набирает обороты: как готовят новобранцев

17:38

Еще в 2022 году: Олег Винник вышел на связь и ошеломил своим решением

17:27

РФ может пойти в новое наступление: у Трампа сделали важное заявление

16:41

Придут беды и неприятности: что нельзя делать 5 апреля, приметы

16:41

Будут цвести все лето на зависть соседям: как правильно обрезать розы

16:39

Зеленский и Путин готовы заключить соглашение: Трамп заинтриговал заявлением

16:25

Проще, чем кажется: как убрать лишнюю соль из супа

16:22

Если РФ будет тянуть время, то Трамп прекратит переговоры с Москвой - Рубио

15:46

В ЕС боятся дополнительных проблем из-за членства Украины: в ВРУ объяснили почему

Реклама
15:30

Зачем 5 апреля проветривать дом: какой праздник и день ангела

15:28

Женщины в трех регионах Украины смогут получить финансовую помощь: кто в списке

15:16

Какие 4 растения нужно обрезать в апреле: к лету будут бурно цвести

15:10

Кубок Украины по футболу перезагружается: все подробности

14:35

Ввод иностранных войск в Украину: СМИ узнали о важных переговорах в Киеве

14:35

Кто богат: только самые сообразительные найдут богача за 5 секунд

14:23

Состоится ли пасхальное перемирие: на какую хитрость может пойти РФ

14:19

Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги: в Минэнерго четко ответили

13:51

Снег, штормовой ветер и заморозки: сколько продержится похолодание в Украине

13:40

Жесткий удар по Трампу: Китай вводит дополнительные пошлины для США

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять