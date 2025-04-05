Отправка миротворцев в Украину: решится ли Европа на такой шаг

Бывший посол подчеркнул, что сейчас ключевая цель - остановить Путина.

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Состоится ли отправка миротворцев в Украину / коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Ключевые тезисы:

Большинство стран пока не поддерживают отправку миротворцев в Украину

Ключевая роль миссии - обеспечение и соблюдение перемирия

Очень важно, где эти силы будут размещаться

Бывший посол Украины во Франции и США Олег Шамшур рассказал, реальна ли перспектива появления миротворцев в Украине.

По его словам, сегодня это очень важный вопрос. Инициатива, мотором которой является Великобритания и Франция, может быть полезной для мобилизации поддержки Украины в дипломатической и политической плоскости. Но эффективность идеи вызывает серьезные сомнения с точки зрения ее практической реализации, потому что она не является консенсусной.

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"Большинство стран Евросоюза, европейских членов НАТО, пока не поддерживают эту инициативу. Ряд стран, включая Польшу, настроены к ней оппозиционно. После встречи "коалиции желающих" французский президент Эммануэль Макрон заявил, что предложение поддерживают Франция, Великобритания и некоторые европейские государства, которые он не назвал. Можно предположить, что это страны Балтии, возможно, скандинавские страны, или определенные другие государства", - сказал он в интервью Главреду.

Бывший посол подчеркнул, что очень важный момент - это сущность этой инициативы.

"Сам Макрон говорит, что это не миротворческая миссия, ее ключевая роль - обеспечение и соблюдение перемирия. Идея может быть реализована только после прекращения огня и достижения определенного перемирия. И встает вопрос, сможет ли "сила успокоения" (я называю ее "силой поддержки") выполнить свою главную функцию и обеспечить перемирие", - подчеркнул он.

По его мнению, для этого необходимо решить ряд вопросов, среди которых - количество военного контингента и логистика.

"Сейчас мы слышим от британцев, что они готовы отправить в Украину от 10 до 30 тысяч военных. Высказываются сомнения и относительно того, будет ли этого достаточно. Логистика и еще ряд проблем потребует привлечения еще большего количества людей. И главный вопрос - определение rules of engagement: полномочий и возможностей, которые будут предоставлены этой "силе успокоения" или "поддержки"", - говорит Шамшур.

Он также добавил, что если речь идет о чем-то вроде обычных сил по поддержанию мира под эгидой ООН, которые констатируют и концентрируют нарушения, прекращение огня или перемирие - это одна история. Миссия такого формата вряд ли будет сдерживающим фактором для Путина.

"А вот если эти силы будут иметь полномочия давать отпор провокациям и не допускать дальнейшего продвижения российских войск - уже другая ситуация. Кстати, Макрон как раз говорил о том, что у французского контингента в случае нападения будет возможность защищаться. Сейчас эти rules of engagement непонятны. Полномочия и возможности миссии должны быть проактивными, и тогда реализация идеи может действительно сыграть положительную роль", - отмечает бывший посол.

К тому же важно, по его словам, где эти силы будут размещаться.

"Сейчас мы слышим, что ни в коем случае не планируется их появление в прифронтовой зоне. Как в таком случае они будут сдерживать российскую агрессию - непонятно. Если иностранные силы будут дислоцироваться, например, в Мукачево или Львове, это также не сдержит Россию. Хочется надеяться, что во время переговоров с Британией и Францией по планированию миссии в Украине, будут определены места дислокации, которые будут давать возможность подразделениям действовать активно. Но пока это лишь инициатива на эфемерном уровне. И она не соответствует вызовам, которые сегодня стоят перед нами. Сейчас ключевая цель - остановить Путина. Перехватить военно-стратегическую инициативу и лишить его возможности диктовать нам условия потенциальных переговоров. От европейских партнеров нужны не инициативы, а сверхусилия, направленные на помощь Украине", - подытожил Шамшур.

Армии стран Европы / Инфографика: Главред

Отправка миротворцев в Украину - что известно

Как сообщал Главред, ЕС отказался от идеи отправки миротворцев в Украину и сосредоточился на других механизмах безопасности. Усилия по гарантиям безопасности для Украины смещаются от размещения войск к альтернативным решениям из-за политических и логистических трудностей, а также возможного сопротивления со стороны России и США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что растет количество стран, готовых поддержать Украину в различных сферах: кто-то - в воздухе, кто-то - средствами ПВО, некоторые готовы направить наземные войска, а другие - обеспечить безопасность на море.

Также сообщалось, что Франция рассматривает возможность размещения миротворческих сил в центральной Украине, в частности вдоль Днепра.

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Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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