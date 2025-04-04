Эминему родили внука: все подробности

Кратко:
- Как назвали внука Эминема
- Как выглядит внук звезды
Единственная родная дочь американского рэпера, композитора и актера Эминема (Маршалл Мэтерс) Хэйли Джейд Скотт родила своего первого ребенка.
Как она подтвердила в Instagram в пятницу, у знаменитости родился мальчик.
"Счастливая дата//3 недели, малыш с нами", — подписала она два драгоценных снимка новорожденного, который появился на свет 14 марта.
Мэтерс также раскрыла милое прозвище ребенка: Эллиот Маршалл МакКлинток. Многие поклонники отметили, что имя — это дань уважения ее знаменитому отцу, чье настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III.
"Его второе имя, я плачу, он такой драгоценный", — написал один поклонник, а другой добавил: "Его инициалы — EM и M. Гениально! Какой милашка".
52-летний рэпер сообщил новость о беременности Мэтерс в своем музыкальном клипе "Temporary" в октябре, поделившись кадрами с того момента, как узнал об этом.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал о том, что Хэйли Скотт похвасталась обручальным кольцом от избранника, которого уже окрестили мужчиной со стальными нервами.
Также стало известно, что главный голливудский плейбой Леонардо Ди Каприо поднял планку в поиске новых любовниц - на светском мероприятии он появился с 19-летней моделью.
Вас также может заинтересовать:
- Эминем выпустил новый клип, который "взорвал" YouTube
- "Украинский Эминем": заведующая детсадом из Барышевки представила новый рэп-хит
- Эминем показал собственную смерть в новом жутком клипе
Кто такой Эминем?
Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем - американский рэпер, автор-исполнитель, композитор, музыкальный продюсер, продюсер и актер. Является самым продаваемым музыкальным артистом в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х годов. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времен журналом Rolling Stone, который разместил Эминема под 83-м номером в списке 100 самых великих артистов, а также на 91-м месте в списке 100 величайших авторов песен всех времен. Этот же журнал провозгласил его Королем хип-хопа. Как сольный артист Эминем продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и более 107 миллионов своих записей и 44 миллиона копий своих альбомов только в Америке, сообщает Википедия. Обладатель "Оскара" и двух "Грэмми"; внесен в Зал славы рок-н-ролла.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред