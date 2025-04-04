Эминему родили внука: все подробности

Дочь популярного американского рэппера Эминема родила ему первого внука.

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Эминем стал дедушкой/ imdb.com, instagram.com/hailiejade

Кратко:

Как назвали внука Эминема

Как выглядит внук звезды

Единственная родная дочь американского рэпера, композитора и актера Эминема (Маршалл Мэтерс) Хэйли Джейд Скотт родила своего первого ребенка.

Как она подтвердила в Instagram в пятницу, у знаменитости родился мальчик.

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"Счастливая дата//3 недели, малыш с нами", — подписала она два драгоценных снимка новорожденного, который появился на свет 14 марта.

Мэтерс также раскрыла милое прозвище ребенка: Эллиот Маршалл МакКлинток. Многие поклонники отметили, что имя — это дань уважения ее знаменитому отцу, чье настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III.

Эминем / ua.depositphotos.com

"Его второе имя, я плачу, он такой драгоценный", — написал один поклонник, а другой добавил: "Его инициалы — EM и M. Гениально! Какой милашка".

Дочь Эминема родила / Фото Instagram/hailiejade

52-летний рэпер сообщил новость о беременности Мэтерс в своем музыкальном клипе "Temporary" в октябре, поделившись кадрами с того момента, как узнал об этом.

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Ранее Главред сообщал о том, что Хэйли Скотт похвасталась обручальным кольцом от избранника, которого уже окрестили мужчиной со стальными нервами.

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Кто такой Эминем? Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем - американский рэпер, автор-исполнитель, композитор, музыкальный продюсер, продюсер и актер. Является самым продаваемым музыкальным артистом в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х годов. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времен журналом Rolling Stone, который разместил Эминема под 83-м номером в списке 100 самых великих артистов, а также на 91-м месте в списке 100 величайших авторов песен всех времен. Этот же журнал провозгласил его Королем хип-хопа. Как сольный артист Эминем продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и более 107 миллионов своих записей и 44 миллиона копий своих альбомов только в Америке, сообщает Википедия. Обладатель "Оскара" и двух "Грэмми"; внесен в Зал славы рок-н-ролла.

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