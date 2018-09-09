Количество задержанных на митингах в РФ превысило 800 человек - правозащитники

По всей России из-за участия в митингах против повышения пенсионного возраста на данный момент задержаны 839 человек.

Об этом сообщается на сайте правозащитной организации "ОВД-Инфо", передает "УНИАН".

По количеству задержанный лидирует Санкт-Петербург - в ОВД там "замели" 391 протестующего. В Екатеринбурге в руки полиции угодило 129 человек, в Краснодаре - 60, в Перми - 48, в Москве - неожиданно мало, всего 36 протестующих.

Сторонники Алексея Навального 9 сентября в единый день голосования по всей России провели акции протеста против повышения пенсионного возраста. Этот день был выбран Читайте такжеИзбитый Жириновским на митинге протестующий оказался украинцемдля протестов, потому что 9 сентября в 80 субъектах РФ проходят выборы разного уровня. В частности, в Москве выбирают мэра, а в Подмосковье — губернатора.

Не обошлось и без эпичных моментов - так, в воскресенье, 9 сентября, в центре Москвы лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил протестную акцию против пенсионной реформы, где угодил в очередной скандал.