Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него "отбивную"

Виктор Золотов / скриншот из видео

Командующий войсками Росгвардии генерал Виктор Золотов, комментируя обвинения ФБК Алексея Навального, что продукты для нужд ведомства закупались по завышенным ценам, вызвал оппозиционера на дуэль, пообещав сделать из него "сочную отбивную".

Соответствующее видеообращение Золотов разместил на сайте Росгвардии.

"В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную", - сказал он.

Речь идет о расследовании ФБК, опубликованном в конце августа. В нем говорится, что Росгвардия закупала продукты по ценам выше рыночных, что может говорить о коррупционной составляющей при заключении этих контрактов. Золотова в расследовании Навальный называл "личным охранником Путина" (с 2000-го по 2013 год Золотов был начальником СБ президента России. - Прим.).

"В соцсетях активно комментируют видеообращение генерала. Парадокс. Для дуэли нужно, чтобы Золотов был офицером. Но если бы Золотов был офицером - он вызвал бы на дуэль не человека, сидящего в тюрьме за защиту пенсионеров, а тех, кто грабит пенсионеров. PS Русские офицеры защищали страну, выходя на Дворцовую площадь", - пишет Олег Козырев.

"Я не бедный человек - я отслужил в армии, работал на производстве, был ударником соц.труда." Золотов. А, ну тогда все ясно. Пацаны, расходимся", - шутит "Экономика РФ".

"Я одна последняя заметила, что Золотов выглядит как близнец Путина?" - подметила Екатерина Патюлина.

"А я был, между прочим, ударником коммунистического труда, а потом ушёл в бизнес" Какой же разносторонний человек!" - пишет Петр Верзилов.

"Публичную угрозу Золотова в адрес Навального стоит воспринимать без какой-либо иронии. Золотов - близкий друг Кадырова. А как чеченские бандиты реагируют, когда считают, что их близких оскорбили, мы знаем по делу Немцова", - как бы намекает Илья Яшин.

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