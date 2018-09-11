"Восток-2018": опубликовано видео начала крупнейших российских военных учений

Военные маневры "Восток-2018" / riafan.ru

Минобороны России опубликовало видео начала крупнейших в современной истории страны военных учений "Восток-2018", стартовавших на Дальнем Востоке во вторник, 11 сентября.

На трехминутной видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале российского оборонного ведомства, демонстрируется военная техника, в частности, танки, БМП, вертолеты, самолеты и системы ПВО.

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в стране за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных и десятки тысяч единиц военной техники. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.