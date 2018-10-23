Трамп сделал громкое заявление по ядерному оружию

Дональд Трамп / WealthModo

Президент Дональд Трамп заявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя".

Как сообщает ТАСС, глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован к России и Китаю.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Великобритания поддержала намерение главы американского лидера.

"Наш близкий и долговременный союзник это, конечно, Соединенные Штаты, и мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести ясный сигнал: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала", - заявил министр обороны Гэвин Уильямсон.