Великобритания поддержала США в выходе из Договора РСМД

Официальный Лондон поддерживает выход США из ДРСМД / УНИАН

Великобритания полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией.

"Наш близкий и долговременный союзник это, конечно, Соединенные Штаты, и мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести ясный сигнал: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала", - сказал министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает Financial Times в воскресенье, 21 октября.

Уильямсон обвинил в нарушении договора Россию.

"Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - добавил он.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД-87, так как Россия не придерживается его условий.

Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".

Во вторник, 2 октября, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон предупредила, что Россия должна прекратить свою программу по разработке крылатых ракет, запрещенных Договором о РСМД. В противном случае США попытаются "уничтожить" (take out) эти ракеты до того, как программы по их разработке будут завершены.

Позже она пояснила свои слова. "Я не говорила об упреждающем ударе по России. Моя точка зрения такова: России необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД", - заявила она.