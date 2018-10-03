США сделали новое заявление по уничтожению российских ракет

Кэй Бейли Хатчисон

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон пояснила свои слова о намерении нанести удар по российским ракетам в связи с нарушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом Хатчисон написала на своей странице в Twitter.

"Я не говорила об упреждающем ударе по России. Моя точка зрения такова: России необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД", - заявила она.

По словам Хатчисон, нужно вернуться к соблюдению договоренностей, предусмотренных договором.

Она подчеркнула, что в противном случае американская сторона будет вынуждена "считаться с потенциальными возможностями России, чтобы обеспечить защиту интересов США и НАТО".

Ранее во вторник Хатчинсон предупредила, что Россия должна прекратить свою программу по разработке крылатых ракет, запрещенных Договором о РСМД. В противном случае США попытаются "уничтожить" (take out) эти ракеты до того, как программы по их разработке будут завершены.