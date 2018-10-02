В США пригрозили уничтожить запрещенные российские ракеты

в США считают, что Россия нарушает Договор РСМД / Reuters

Посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон заявила, что США не остановятся перед уничтожением российского ракетного оружия, которое нарушает "Договор о запрещении ракет средней и малой дальности".

Бейли-Хатчинсон заявила, что Москва обязана немедленно прекратить разработку запрещенного ракетного вооружения, в противном случае, отметила она, американская армия уничтожит эти ракеты превентивным ударом, сообщает Reuters.

"Мы рассмотрим возможность ликвидировать ракету, которая угрожает любой из наших союзных стран", - цитирует ее агентство.

Соглашение, заключенное между США и СССР в 1987 году, запрещает создание и использование ракет наземного базирования с дальностью свыше 500 км.

Тем временем российское минобороны продемонстрировало общественности видео, на котором Су-34 осуществляет тестовый запуск противокорабельной ракеты Х-35У.