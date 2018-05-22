Российская ракета, которой хвастался Путин, провалила испытания — западные СМИ

Российская ракета с энергетической ядерной установкой, которой хвастался президент РФ Владимир Путин, провалила испытания.

Ракету протестировали четыре раза в период с ноября 2017 года по февраль 2018-го, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом разведки США по программе вооружения.

"… самый продолжительный полет длился всего более чем две минуты, а ракета пролетела более 35 километров, после чего потеряла управляемость и разбилась", — отметило издание.

По его данным, самое короткое испытание заняло четыре секунды, тогда когда ракета пролетела восемь километров.

Напомним, 1 марта Владимир Путин обратился к Федеральному собранию России, в ходе выступления он сообщил о начале испытаний страной новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой. Позже министр обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис выразил мнение, что РФ тратит деньги на гонку вооружений с "самой собой".