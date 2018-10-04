США пригрозили России выйти из Договора о сокращении РСМД

"Камнем преткновения" стал "Искандер", который американцы долгие годы благополучно игнорировали

США угрожают Кремлю выйти из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности, если Россия не перестанет нарушать его.

"Эта ситуация неприемлема, и мы должны принять меры для борьбы с продолжающимся нарушением этого крайне важного договора", - в четверг, 4 октября, в Женеве заявил постоянный представитель США на Конференции по разоружению Роберт Вуд, передает Deutsche Welle.

Вуд подчеркнул, что США постараются заставить Россию "вернуться к соблюдению" ДРСМД, и эти усилия станут приоритетом в ходе встреч в рамках Недели разоружения 24-30 октября в ООН.

"Просто не знаю, сколько мы еще сможем продолжать выполнять наши обязательства в рамках этого договора с учетом того, что Россия нарушает его так грубо и открыто", - пожаловался американский постпред.

Беспокойство Вашингтона вызывает разработанная в России крылатая ракета наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер", которая на Западе также известна как SSC-X-8. По мнению американской стороны и НАТО, эта система попадает под действие ДРСМД.

Читайте такжеУ Путина пренебрежительно отреагировали на угрозу США уничтожить российские ракетыМосква уже не раз утверждала, что новая ракетная система не противоречит договору. Однако, по словам Вуда, Россия вообще долгое время отрицала, что у нее есть этот ракетный комплекс.

"Русские продолжают темнить, отрицать, потому что они делают это лучше всего", - отметил он.

Во вторник, 2 октября, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон предупредила, что Россия должна прекратить свою программу по разработке крылатых ракет, запрещенных Договором о РСМД. В противном случае США попытаются "уничтожить" (take out) эти ракеты до того, как программы по их разработке будут завершены.

Позже она пояснила свои слова. "Я не говорила об упреждающем ударе по России. Моя точка зрения такова: России необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД", - заявила она.